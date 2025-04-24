Суд обязал жителя Коми переделать крышу дровяника и компенсировать ущерб соседу

Причиной спора между соседями стало падение снега с крыши поленницы, которое повредило пять секций забора.

Прилузский районный суд вынес решение в пользу истца, предписав ответчику внести изменения в конструкцию кровли его хозпостройки и возместить причиненные убытки.

В ходе судебного процесса выяснилось, что хозяин дровяника не соблюдал строительные нормы, действующие в сельском поселении Объячево. Правила устанавливают минимальное расстояние в один метр от границы участка до хозяйственных построек. Однако в рассматриваемом случае, постройка располагалась всего в 51 сантиметре от границы, а наклон крыши был ориентирован в сторону соседней территории, сообщает "БНК".

Зимой 2024 года снегопад вызвал деформацию забора истца. Размер ущерба был оценен в 13 181 рубль. Ответчик не выразил несогласия с данной суммой и отказался от проведения независимой оценки.

Суд постановил, что владелец дровяника обязан переделать крышу таким образом, чтобы исключить попадание осадков на соседний участок. Помимо выплаты компенсации за поврежденный забор, ответчик также должен оплатить 3 000 рублей в качестве компенсации судебных расходов.

Данное решение еще не вступило в силу и может быть оспорено в апелляционном порядке.