Кучку в муравейник — и букашки убегут в панике за три километра: средство № 1 от вредителей есть на каждой кухне
- 05:50 24 апреля
- Служба новостей
Чтобы избавиться от муравьев на дачном участке и в доме, не прибегая к ядовитым инсектицидам, можно использовать натуральные средства, основанные на отпугивающих муравьев запахах. В отличие от мяты, чеснока или соды, которые малоэффективны, кофейная гуща обладает сильным ароматом, вызывающим у муравьев панику.
Кофейная гуща, рассыпанная у стеблей растений, отпугивает муравьев, заставляя их экстренно переносить яйца подальше от источника невыносимого запаха. Чтобы усилить эффект, можно добавить корицу, которая также обладает отпугивающим ароматом.
Для создания барьера на пороге дома, можно использовать кофейно-коричные дорожки у дверей и плинтусов. Это избавит от муравьев и подарит приятный аромат в доме.
Еще один способ усилить отпугивающий эффект кофейной гущи – добавить в нее уксус. Полученное средство можно наносить у муравьиных троп.
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