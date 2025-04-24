Кучку в муравейник — и букашки убегут в панике за три километра: средство № 1 от вредителей есть на каждой кухне

Чтобы избавиться от муравьев на дачном участке и в доме, не прибегая к ядовитым инсектицидам, можно использовать натуральные средства, основанные на отпугивающих муравьев запахах. В отличие от мяты, чеснока или соды, которые малоэффективны, кофейная гуща обладает сильным ароматом, вызывающим у муравьев панику.

Кофейная гуща, рассыпанная у стеблей растений, отпугивает муравьев, заставляя их экстренно переносить яйца подальше от источника невыносимого запаха. Чтобы усилить эффект, можно добавить корицу, которая также обладает отпугивающим ароматом.