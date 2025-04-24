5 ложек свежести: горничные поделились советом, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сверкал как новый
- 04:03 24 апреля
- Денис Косяков
Мечтаете о безупречной чистоте в туалете, как в лучших отелях? Забудьте о дорогой химии! Профессиональные горничные и опытные хозяйки раскрывают секреты, как поддерживать идеальный унитаз с помощью простых и доступных средств.
1. Соль – Секретное Оружие:
Оказывается, обычная поваренная соль – прекрасный чистящий агент.
- Уберите воду из "колена" унитаза (например, ершиком).
- Распределите 5 столовых ложек соли по внутренней поверхности.
- Оставьте на несколько часов (лучше на ночь).
- Утром тщательно почистите ершиком и смойте.
- Проводите процедуру раз в месяц для поддержания чистоты.
2. Лимонная Кислота – Естественный Блеск:
Лимонная кислота эффективно удаляет налет и придает унитазу сияние.
- Удалите воду из "колена" унитаза.
- Залейте 200 мл теплой воды (40-45 градусов).
- Растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты.
- Оставьте на 30 минут.
- Почистите ершиком и смойте.
3. Сода и Уксус – Мощный Дуэт:
Эта комбинация творит чудеса, растворяя загрязнения и дезинфицируя поверхность.
- Вливать стакан уксуса и добавить полстакана соды (вода не нужна).
- Немедленно начните чистить унитаз полученной пеной.
4. Чистка Сливного Бачка Лимонной Кислотой:
- Растворите 2 пакетика лимонной кислоты в небольшом количестве горячей воды.
- Вылейте раствор в сливной бачок.
- Через час спустите воду.
5. Чистка Сливного Бачка Уксусом:
- Налейте стакан уксуса в сливной бачок.
- Подождите 40-50 минут.
- Спустите воду.
Благодаря этим простым и доступным средствам, вам больше не придется тратиться на дорогую бытовую химию. Соль, сода и уксус – вот секрет чистого и сверкающего унитаза, достойного лучших гостиниц, пишет progoroduhta.ru.
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