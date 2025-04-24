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5 ложек свежести: горничные поделились советом, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сверкал как новый

5 ложек свежести: горничные поделились советом, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сверкал как новыйФото из архива "Про Города"

Мечтаете о безупречной чистоте в туалете, как в лучших отелях? Забудьте о дорогой химии! Профессиональные горничные и опытные хозяйки раскрывают секреты, как поддерживать идеальный унитаз с помощью простых и доступных средств.

1. Соль – Секретное Оружие:

Оказывается, обычная поваренная соль – прекрасный чистящий агент.

  • Уберите воду из "колена" унитаза (например, ершиком).
  • Распределите 5 столовых ложек соли по внутренней поверхности.
  • Оставьте на несколько часов (лучше на ночь).
  • Утром тщательно почистите ершиком и смойте.
  • Проводите процедуру раз в месяц для поддержания чистоты.

2. Лимонная Кислота – Естественный Блеск:

Лимонная кислота эффективно удаляет налет и придает унитазу сияние.

  • Удалите воду из "колена" унитаза.
  • Залейте 200 мл теплой воды (40-45 градусов).
  • Растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Почистите ершиком и смойте.

3. Сода и Уксус – Мощный Дуэт:

Эта комбинация творит чудеса, растворяя загрязнения и дезинфицируя поверхность.

  • Вливать стакан уксуса и добавить полстакана соды (вода не нужна).
  • Немедленно начните чистить унитаз полученной пеной.

4. Чистка Сливного Бачка Лимонной Кислотой:

  • Растворите 2 пакетика лимонной кислоты в небольшом количестве горячей воды.
  • Вылейте раствор в сливной бачок.
  • Через час спустите воду.

5. Чистка Сливного Бачка Уксусом:

  • Налейте стакан уксуса в сливной бачок.
  • Подождите 40-50 минут.
  • Спустите воду.

Благодаря этим простым и доступным средствам, вам больше не придется тратиться на дорогую бытовую химию. Соль, сода и уксус – вот секрет чистого и сверкающего унитаза, достойного лучших гостиниц, пишет progoroduhta.ru.

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