В Республике Коми около 10 тысяч доноров ежегодно сдают кровь

Организованной общественной приемной при главе республики, представители Коми республиканского центра крови поделились информацией о донорстве.

Приблизительно каждый шестой человек, сдающий кровь, делает это впервые, что указывает на стабильное пополнение рядов доноров. Первая и вторая группы крови с положительным резусом встречаются чаще других, тогда как отрицательные резус-факторы – менее распространены. Об этом сообщает "Комиинформ".

"В нашей республике доноры всегда отзывчивы, и мы оперативно восполняем запасы крови при необходимости, хотя острой нехватки в данный момент не наблюдается", – отметили в центре.

В Коми зарегистрировано более 8000 почетных доноров, из которых свыше 5000 проживают непосредственно в регионе.

Филиалы Коми республиканского центра крови функционируют в Ухте, Печоре, Инте и Воркуте. В Усинске работает выездная бригада из Печоры, а сыктывкарская выездная группа обслуживает южные районы Коми, от Прилузского до Княжпогостского.