В Республике Коми около 10 тысяч доноров ежегодно сдают кровь
- 08:45 15 апреля
- Инесса Богатая
Организованной общественной приемной при главе республики, представители Коми республиканского центра крови поделились информацией о донорстве.
Приблизительно каждый шестой человек, сдающий кровь, делает это впервые, что указывает на стабильное пополнение рядов доноров. Первая и вторая группы крови с положительным резусом встречаются чаще других, тогда как отрицательные резус-факторы – менее распространены. Об этом сообщает "Комиинформ".
"В нашей республике доноры всегда отзывчивы, и мы оперативно восполняем запасы крови при необходимости, хотя острой нехватки в данный момент не наблюдается", – отметили в центре.
В Коми зарегистрировано более 8000 почетных доноров, из которых свыше 5000 проживают непосредственно в регионе.
Филиалы Коми республиканского центра крови функционируют в Ухте, Печоре, Инте и Воркуте. В Усинске работает выездная бригада из Печоры, а сыктывкарская выездная группа обслуживает южные районы Коми, от Прилузского до Княжпогостского.
"В отдельных районах встречаются уникальные разновидности эритроцитов. Например, в Корткеросском районе, несмотря на преобладание положительных резусов, есть редкие подгруппы крови. Подобные типы также встречаются в Ижемском и Усть-Цилемском районах. Приблизительно 5% населения обладают редкими подтипами крови", – заявила Светлана Невзорова, руководитель отдела заготовки донорской крови для работы на выезде Коми республиканского центра крови.
Специалисты приглашают доноров, чей материал замораживается и хранится в специальном банке эритроцитов. В случае появления пациента, например, из Усть-Цильмы, нуждающегося в редком типе крови, ему может быть проведено переливание. Служба обеспечивает потребности всех категорий пациентов, эритроциты могут сохраняться до десятилетия.