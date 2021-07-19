Овен

В семейных отношениях вероятна обоснованная ревность. Результатом этого могут быть резкие, необдуманные поступки. Благодаря прирожденному такту, чуткости и внимательности вы сможете избежать многих проблем. Во второй половине дня возможна тревожная информация.

Телец

Неблагоприятный день для семейного отдыха и любых контактов. Вероятны ссоры, недопонимание, обиды и обманы. Рекомендуется уединение. Если для этого не будет возможности, то постарайтесь сохранить гибкость в отношениях и самообладание. Следите за своими словами. В противном случае вас могут неправильно понять.

Близнецы

Неблагоприятный для здоровья день. Велика вероятность общей усталости, ослабления иммунитета. Остерегайтесь обольщений, обманов, пустых обещаний – вам придется пережить небольшие семейные неприятности. Ограничьте общение с друзьями и знакомыми, посвятите себя обретению новых источников жизненной энергии, самоуглублению.

Рак

Домашние дела потребуют от вас значительных усилий, большинство проблем вы не сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал снижается. Активные действия окажутся безрезультатными и принесут только усталость. Вас ждут негативные перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин-Раков. Мужчины должны проявить такт и благородство в отношениях со второй половиной.

Лев

Проблемы детей по-прежнему будут волновать вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим запросам. Ваше нежелание сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений. В связи с этим возможны ухудшение самочувствия, травматизм.

Дева

Если вы не используете возможность для отпуска или отдыха, то возможны беспричинная печаль, плохое настроение, депрессия. В личной жизни лишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от тщеславия и эгоизма.

Весы

Во избежание неприятностей с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые изменят ваш имидж. Однако пока не стоит делиться с друзьями своими планами на будущее.

Скорпион

Будьте предельно внимательны и осторожны с партнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Звезды предупреждают и о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками. Вероятно, вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений. Возможны легкое недомогание, недовольство и раздражительность.

Стрелец

Первая половина дня неблагоприятна: сулит недоразумения на почве раздражительности. Семейные проблемы потребуют такта и внимания к близким людям. В противном случае они повлекут за собой негативные процессы в личной жизни. Важное значение имеет нравственное очищение предыдущего дня. В любом случае вам необходимо переосмыслить прошлое, в котором кроются причины всех неприятностей и общей неудовлетворенности.

Козерог

День благоприятный. Он позволит вам преодолеть козни неприятелей. Ваши гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Женщинам-Козерогам рекомендуется отказаться от новых знакомств. Приятное общество и непринужденная обстановка вернут вам мир и покой. Во второй половине дня возможны легкое недомогание, усталость или головная боль.

Водолей

Опасный в эмоциональном плане день. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам. Сны могут быть пророческими.

Рыбы

Благоприятный день для Рыб, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если вы уже имеете спутника, то придется сделать выбор. В противном случае вы лишитесь покоя и уверенности в себе.