В Коми фермеру грозит тюрьма за уклонение от погашения кредита

В Коми фермеру грозит тюрьма за уклонение от погашения кредитаФото "Про Город"

В Усть‑Вымском районе разворачивается резонансное дело о злостном уклонении от погашения долга. Местный предприниматель, взявший кредит на развитие фермерского хозяйства, систематически игнорировал обязательства перед банком. Когда сумма задолженности приблизилась к 4 миллионов рублей, кредитор обратился в Арбитражный суд.

После вступления судебного решения в силу началось исполнительное производство. Прибыв на ферму, судебный пристав наложил арест на сельскохозяйственных животных: коров, быков, телят, баранов, гусей и коз. Однако уже вскоре меры пришлось отменить. Должник предъявил договоры купли‑продажи, согласно которым весь скот якобы был реализован за 8 миллионов рублей — задолго до визита пристава.

При детальном изучении ситуации судебный пристав обнаружил нестыковки. Поведение фермера наводило на мысль о фиктивности сделок: несмотря на «продажу», он продолжал распоряжаться поголовьем как полноправный хозяин. Более того, ни копейки из вырученных миллионов не пошло на погашение долга.

Материалы проверки передали в Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Республике Коми. Дознаватель подтвердила: договоры купли‑продажи были подделаны, а скот фактически оставался в распоряжении должника.

На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело. Законодательство предусматривает за это преступление серьёзные санкции:

  • крупный штраф;
  • обязательные или принудительные работы;
  • арест;
  • лишение свободы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства махинаций. Фермеру грозит не только финансовая, но и уголовная ответственность за попытку обмануть кредиторов и приставов.

