В Коми фермеру грозит тюрьма за уклонение от погашения кредита

В Усть‑Вымском районе разворачивается резонансное дело о злостном уклонении от погашения долга. Местный предприниматель, взявший кредит на развитие фермерского хозяйства, систематически игнорировал обязательства перед банком. Когда сумма задолженности приблизилась к 4 миллионов рублей, кредитор обратился в Арбитражный суд.

После вступления судебного решения в силу началось исполнительное производство. Прибыв на ферму, судебный пристав наложил арест на сельскохозяйственных животных: коров, быков, телят, баранов, гусей и коз. Однако уже вскоре меры пришлось отменить. Должник предъявил договоры купли‑продажи, согласно которым весь скот якобы был реализован за 8 миллионов рублей — задолго до визита пристава.