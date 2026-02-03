Как правильно тонировать седые волосы дома, если не могу ходить в салон — так сможет каждая

Фото из архива "ПроГорода"

Вопрос, как виртуозно затонировать седину, не выходя из дома, звучит в моей практике с завидной регулярностью. И вот что я скажу: если речь идет о сложных колористических па, вроде калифорнийского мелирования или градиентной растяжки цвета, тут без опытного мастера не обойтись. Но, допустим, задача – освежить однотонный оттенок, добавить лоску ухоженности и уверенности в себе. Тогда домашний эксперимент вполне оправдан. Главное – вооружиться правильными знаниями и действовать стратегически. Первым делом, проводим ревизию: определяем процент седины. Если серебристых нитей больше трети, особенно в коварной зоне пробора, у висков или на макушке, – смело берите в руки стойкую краску. Причём ищите на упаковке заветное обещание: "Закрашивает 100% седины", "Стойкое покрытие седых волос". Такая краска – словно секретное оружие, настоящий пигментный танк. Она содержит усиленную концентрацию красящих веществ, чтобы обеспечить плотное, равномерное покрытие без нежелательных "леопардовых" пятен.

Как правильно применить эту артиллерию – стойкую краску? Разводим краску с оксидом строго по инструкции, ни шагу вправо, ни шагу влево. Затем кистью наносим смесь только на сухие корни, словно кропотливо заполняем пробелы на шахматной доске. Фокус – ни в коем случае не затрагивать длину волос. Повторное окрашивание стойкой краской по всей длине, как злоупотребление феном, превратит локоны в пересушенную солому: волосы станут ломкими, пористыми и потеряют былой блеск. Корни же – это зона активного роста, наш плацдарм для атаки, требующий особого внимания.