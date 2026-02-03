Логотип новостного портала Прогород
Смешиваем капусту с минералкой – вкуснейшее постное блюдо готово: родные подерутся за последний кусочек

Этот заливной пирог с капустой – ваш секретный союзник, когда хочется порадовать близких вкусной домашней выпечкой, не жертвуя своим временем. Всего несколько простых шагов – и на вашем столе появится румяный шедевр, который точно покорит сердца всех, кто его попробует. Готовы удивлять?

Секрет кулинарной магии: почему этот рецепт заливного пирога такой простой?

В чем же кроется секрет этой кулинарной легкости? Всё дело в философии рецепта: простота, доступность и минимум усилий.

В основе этого пирога лежит тесто, консистенцией напоминающее густую сметану. Его приготовление не требует особых навыков или специальных инструментов. Главный секрет воздушности – газированная минеральная вода. Мельчайшие пузырьки углекислого газа, активно взаимодействуя с разрыхлителем, создают во время выпекания бесчисленное количество микропор. Результат – невероятно легкий и пышный корж, идеально гармонирующий с сочной и аппетитной капустной начинкой. Это настоящая находка для занятых хозяек и начинающих кулинаров!

От выбора продуктов к кулинарному триумфу: ингредиенты для идеального пирога с капустой

Чтобы ваш заливной пирог с капустой получился безупречным, используйте качественные продукты и соблюдайте простую технологию приготовления.

Для приготовления теста вам понадобится:

  • 240 грамм (примерно 1,5 стакана объемом 200 мл) пшеничной муки высшего сорта. Полезный совет: перед замешиванием теста просейте муку через мелкое сито. Это насытит её кислородом и сделает тесто ещё более воздушным.
  • 260 мл очень холодной минеральной воды с газом. Важно: чем холоднее вода, тем лучше получится тесто.
  • 50 мл растительного масла (для теста) + немного для обжарки овощей. Совет: используйте рафинированное растительное масло без выраженного запаха.
  • 10 грамм (1 стандартный пакетик) разрыхлителя для теста.

Для приготовления сочной капустной начинки необходимо:

  • 500 грамм белокочанной капусты (примерно четверть среднего вилка). Выбирая капусту, обратите внимание на её свежесть и плотность.
  • 1 крупная головка репчатого лука. Лук придаст начинке пикантность.
  • 1 большая морковь. Морковь добавит сладости и яркий цвет вашей начинке.
  • ½ чайной ложки сахара (по желанию, для баланса вкусов и раскрытия сладости овощей).
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу. Не бойтесь экспериментировать со специями!
  • Кунжутное семя – для посыпки (по желанию, для придания пикантного орехового аромата и хрустящей текстуры).

Заливной пирог с капустой: простой пошаговый рецепт, который осилит каждый

Для достижения наилучшего результата в этом рецепте важна последовательность действий: приготовьте начинку, а затем замесите тесто. Так вы сэкономите время и сможете контролировать процесс на каждом этапе.

Готовим сочную начинку:

  1. Тонко нашинкуйте капусту. Чем тоньше нарезка, тем быстрее приготовится капуста.
  2. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Это обеспечит равномерную обжарку овощей.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Не пережарьте лук, иначе он станет горьким.
  4. Добавьте морковь и обжаривайте вместе с луком в течение нескольких минут, до мягкости моркови.
  5. Добавьте нашинкованную капусту и тушите овощи на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая, до мягкости. Посолите, поперчите и, по желанию, добавьте сахар. Чтобы капуста не пригорела а равномерно тушилась, можно добавить немного воды.
  6. Снимите сковороду с огня и дайте начинке немного остыть.

Замешиваем "сметанное" тесто:

  1. В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты.
  2. Сделайте в центре углубление и влейте в него холодную минеральную воду и растительное масло.
  3. Быстро, но аккуратно замешайте тесто венчиком или вилкой до однородной консистенции, похожей на густую сметану. Важно не перемешать тесто слишком сильно, иначе пирог может получиться жестким.

Собираем пирог и выпекаем его в духовке:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Форму для запекания (диаметром около 22-24 см) смажьте маслом или выстелите пергаментной бумагой.
  3. Вылейте половину теста в форму, равномерно распределите остывшую капустную начинку поверх теста и залейте оставшимся тестом.
  4. При желании посыпьте пирог кунжутным семенем.
  5. Выпекайте пирог в разогретой духовке около 40-45 минут, или до золотистого цвета. Время выпекания может варьировать в зависимости от вашей духовки.

Дайте пирогу отдохнуть:

  1. После выпекания оставьте пирог в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 5-7 минут.
  2. Затем переложите его на решетку и накройте чистым кухонным полотенцем. Это позволит пирогу "осесть" и не развалиться при нарезке.
  3. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

Этот заливной пирог с капустой – великолепный выбор для постного стола, вегетарианского ужина или просто для сытного семейного полдника. Приятного аппетита!

