Смешиваем капусту с минералкой – вкуснейшее постное блюдо готово: родные подерутся за последний кусочек
- 13:25 3 февраля
- Дмитрий Перцев
Этот заливной пирог с капустой – ваш секретный союзник, когда хочется порадовать близких вкусной домашней выпечкой, не жертвуя своим временем. Всего несколько простых шагов – и на вашем столе появится румяный шедевр, который точно покорит сердца всех, кто его попробует. Готовы удивлять?
Секрет кулинарной магии: почему этот рецепт заливного пирога такой простой?
В чем же кроется секрет этой кулинарной легкости? Всё дело в философии рецепта: простота, доступность и минимум усилий.
В основе этого пирога лежит тесто, консистенцией напоминающее густую сметану. Его приготовление не требует особых навыков или специальных инструментов. Главный секрет воздушности – газированная минеральная вода. Мельчайшие пузырьки углекислого газа, активно взаимодействуя с разрыхлителем, создают во время выпекания бесчисленное количество микропор. Результат – невероятно легкий и пышный корж, идеально гармонирующий с сочной и аппетитной капустной начинкой. Это настоящая находка для занятых хозяек и начинающих кулинаров!
От выбора продуктов к кулинарному триумфу: ингредиенты для идеального пирога с капустой
Чтобы ваш заливной пирог с капустой получился безупречным, используйте качественные продукты и соблюдайте простую технологию приготовления.
Для приготовления теста вам понадобится:
- 240 грамм (примерно 1,5 стакана объемом 200 мл) пшеничной муки высшего сорта. Полезный совет: перед замешиванием теста просейте муку через мелкое сито. Это насытит её кислородом и сделает тесто ещё более воздушным.
- 260 мл очень холодной минеральной воды с газом. Важно: чем холоднее вода, тем лучше получится тесто.
- 50 мл растительного масла (для теста) + немного для обжарки овощей. Совет: используйте рафинированное растительное масло без выраженного запаха.
- 10 грамм (1 стандартный пакетик) разрыхлителя для теста.
Для приготовления сочной капустной начинки необходимо:
- 500 грамм белокочанной капусты (примерно четверть среднего вилка). Выбирая капусту, обратите внимание на её свежесть и плотность.
- 1 крупная головка репчатого лука. Лук придаст начинке пикантность.
- 1 большая морковь. Морковь добавит сладости и яркий цвет вашей начинке.
- ½ чайной ложки сахара (по желанию, для баланса вкусов и раскрытия сладости овощей).
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу. Не бойтесь экспериментировать со специями!
- Кунжутное семя – для посыпки (по желанию, для придания пикантного орехового аромата и хрустящей текстуры).
Заливной пирог с капустой: простой пошаговый рецепт, который осилит каждый
Для достижения наилучшего результата в этом рецепте важна последовательность действий: приготовьте начинку, а затем замесите тесто. Так вы сэкономите время и сможете контролировать процесс на каждом этапе.
Готовим сочную начинку:
- Тонко нашинкуйте капусту. Чем тоньше нарезка, тем быстрее приготовится капуста.
- Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Это обеспечит равномерную обжарку овощей.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Не пережарьте лук, иначе он станет горьким.
- Добавьте морковь и обжаривайте вместе с луком в течение нескольких минут, до мягкости моркови.
- Добавьте нашинкованную капусту и тушите овощи на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая, до мягкости. Посолите, поперчите и, по желанию, добавьте сахар. Чтобы капуста не пригорела а равномерно тушилась, можно добавить немного воды.
- Снимите сковороду с огня и дайте начинке немного остыть.
Замешиваем "сметанное" тесто:
- В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты.
- Сделайте в центре углубление и влейте в него холодную минеральную воду и растительное масло.
- Быстро, но аккуратно замешайте тесто венчиком или вилкой до однородной консистенции, похожей на густую сметану. Важно не перемешать тесто слишком сильно, иначе пирог может получиться жестким.
Собираем пирог и выпекаем его в духовке:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Форму для запекания (диаметром около 22-24 см) смажьте маслом или выстелите пергаментной бумагой.
- Вылейте половину теста в форму, равномерно распределите остывшую капустную начинку поверх теста и залейте оставшимся тестом.
- При желании посыпьте пирог кунжутным семенем.
- Выпекайте пирог в разогретой духовке около 40-45 минут, или до золотистого цвета. Время выпекания может варьировать в зависимости от вашей духовки.
Дайте пирогу отдохнуть:
- После выпекания оставьте пирог в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 5-7 минут.
- Затем переложите его на решетку и накройте чистым кухонным полотенцем. Это позволит пирогу "осесть" и не развалиться при нарезке.
- Дайте пирогу немного остыть перед подачей.
Этот заливной пирог с капустой – великолепный выбор для постного стола, вегетарианского ужина или просто для сытного семейного полдника. Приятного аппетита!
