В Коми Daewoo Matiz сбил пожилую женщину
- 10:45 3 февраля
- Инесса Богатая
В окрестностях Ухты произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 67-летняя женщина, пересекавшая дорогу. Информацию о случившемся передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
Инцидент произошел 2 февраля в 13:55. Автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находилась женщина 1960 года рождения, следовал по Октябрьской улице со стороны Мира в направлении Лермонтова в поселке Ярега. Возле дома номер 10 по улице Лермонтова водитель совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
В результате инцидента женщина 1958 года рождения получила телесные повреждения. Медицинское обследование выявило у нее ушиб левой голени, однако госпитализация не потребовалась.
Водительский стаж управлявшей Daewoo Matiz составляет 46 лет, начиная с 1978 года.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям транспортных средств с настоятельной рекомендацией строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо учитывать текущие дорожные условия и совершать любые маневры только при полной уверенности в безопасности для всех участников дорожного движения. При приближении к пешеходным переходам и дворовым территориям, где возможно нахождение людей, водителям следует снижать скорость.
