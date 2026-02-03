В Коми Daewoo Matiz сбил пожилую женщину

В окрестностях Ухты произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 67-летняя женщина, пересекавшая дорогу. Информацию о случившемся передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошел 2 февраля в 13:55. Автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находилась женщина 1960 года рождения, следовал по Октябрьской улице со стороны Мира в направлении Лермонтова в поселке Ярега. Возле дома номер 10 по улице Лермонтова водитель совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.