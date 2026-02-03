Житель Коми отделался небольшим штрафом за сломанные ребра возлюбленной

Следствием установлено, что в состоянии алкогольного опьянения, движимый ревностью, подсудимый нанес своей сожительнице множественные удары табуретом, что привело к перелому ребер.

В суде Воркуты завершилось рассмотрение дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении увечий средней тяжести. Мужчина признан виновным. Прокуратура города осуществляла поддержку государственного обвинения.

После инцидента, стремясь искупить вину и восстановить отношения, злоумышленник преподнес пострадавшей драгоценности, бытовую технику и сделал предложение о браке.

Несмотря на предпринятые попытки примирения, суд, прислушавшись к аргументам прокурора, отклонил прошение о прекращении дела, признав действия подсудимого в качестве смягчающего обстоятельства.

В результате судебного разбирательства, виновному назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Данное решение суда пока не вступило в юридическую силу.

