Такие шторы уже давно не в моде: тренды в текстиле для гостиной в 2026 году - простые подсказки для уютного интерьера

Обновление гостиной в 2026 году требует внимательного подхода не только к мебели, но и к шторам. Этот текстильный элемент способен кардинально преобразить пространство, подчеркнуть выбранный стиль и добавить долгожданный уют. Чтобы не запутаться в многообразии вариантов, обратимся к эксперту – Светлане Потапенко, декоратору интерьера и автору телеграм-канала "О людях и их интерьерах", которая поможет нам создать гармоничный интерьер мечты.

Цвет штор оказывает мощное влияние на атмосферу дома, задавая тон всему помещению. В 2026 году в приоритете спокойные, приглушенные оттенки, легко интегрирующиеся в разнообразные интерьеры. Они словно хамелеоны, подстраивающиеся под настроение комнаты.

Если же вы хотите добавить искру, сделать яркий акцент, выбирайте цвета, органично сочетающиеся с общей концепцией комнаты. Важно, чтобы шторы не спорили с остальными элементами декора, а дополняли их:

Mocha Mousse (шоколадно-коричневый): Этот уютный, обволакивающий оттенок от Pantone с легкой лиловой ноткой - словно чашка горячего шоколада в холодный день. Он прекрасно гармонирует с натуральными тканями и деревянной мебелью, создавая атмосферу комфорта и благородства.

Этот уютный, обволакивающий оттенок от Pantone с легкой лиловой ноткой - словно чашка горячего шоколада в холодный день. Он прекрасно гармонирует с натуральными тканями и деревянной мебелью, создавая атмосферу комфорта и благородства. Природные оттенки: Песочный, терракотовый, оливковый, коричневый и цвет мха – это настоящие дары природы. Они наполняют интерьер теплом и уютом, особенно в сочетании с деревянной мебелью и природным декором. Представьте себе солнечный пляж, глиняный горшок с цветком и кору дерева.

Песочный, терракотовый, оливковый, коричневый и цвет мха – это настоящие дары природы. Они наполняют интерьер теплом и уютом, особенно в сочетании с деревянной мебелью и природным декором. Представьте себе солнечный пляж, глиняный горшок с цветком и кору дерева. Пастельные тона: Светло-голубой, мятный, пудрово-розовый и серо-голубой – словно нежные акварельные краски. Они добавляют легкости, воздушности и спокойствия, создавая расслабляющую обстановку, как будто вы находитесь на берегу моря.

Светло-голубой, мятный, пудрово-розовый и серо-голубой – словно нежные акварельные краски. Они добавляют легкости, воздушности и спокойствия, создавая расслабляющую обстановку, как будто вы находитесь на берегу моря. Акцентные яркие цвета: Изумрудный, глубокий синий, бордовый и фуксия – это настоящий взрыв эмоций. Эти оттенки привносят в интерьер динамику и индивидуальность, особенно если использовать их в нейтральных помещениях.

Изумрудный, глубокий синий, бордовый и фуксия – это настоящий взрыв эмоций. Эти оттенки привносят в интерьер динамику и индивидуальность, особенно если использовать их в нейтральных помещениях. Натуральные светлые оттенки: Молочный, сливочный, бежевый – эти оттенки словно лучи солнца, наполняющие пространство светом и теплом. Они визуально расширяют комнату, создавая ощущение легкости и простора.

Шторы и стиль интерьера: находим идеальное сочетание

Шторы должны органично вписываться в общий стиль интерьера, подчеркивая его характер и создавая завершенный образ. Это как правильно подобранные аксессуары, которые завершают модный наряд:

Современный стиль: Минимализм, функциональность и четкость линий. Прямые портьеры, римские или рулонные шторы без излишних деталей создают лаконичный и аккуратный образ.

Минимализм, функциональность и четкость линий. Прямые портьеры, римские или рулонные шторы без излишних деталей создают лаконичный и аккуратный образ. Классический стиль: Элегантность, симметрия и благородные материалы. Двойные шторы с базовым однотонным полотном и декоративными узорами создают уют и завершенность.

Элегантность, симметрия и благородные материалы. Двойные шторы с базовым однотонным полотном и декоративными узорами создают уют и завершенность. Скандинавский стиль: Свет, воздух и простота. Легкие шторы из натуральных тканей (лен, хлопок) с прозрачными или полупрозрачными материалами наполняют комнату светом.

Свет, воздух и простота. Легкие шторы из натуральных тканей (лен, хлопок) с прозрачными или полупрозрачными материалами наполняют комнату светом. Бохо: Свобода, творчество и эклектика. Многослойные шторы с асимметрией, бахромой, кистями или завязками добавляют интерьеру живости и непринужденности.

Свобода, творчество и эклектика. Многослойные шторы с асимметрией, бахромой, кистями или завязками добавляют интерьеру живости и непринужденности. Лофт: Индустриальная эстетика и урбанизм. Простые и плотные шторы без излишеств, однотонные или на люверсах с металлическими кольцами, создают современный и функциональный образ.

Индустриальная эстетика и урбанизм. Простые и плотные шторы без излишеств, однотонные или на люверсах с металлическими кольцами, создают современный и функциональный образ. Прованс и кантри: Душевность, тепло и деревенский колорит. Укороченные модели, римские шторы или деревянные жалюзи наполняют комнату светом и создают уютную атмосферу.

Душевность, тепло и деревенский колорит. Укороченные модели, римские шторы или деревянные жалюзи наполняют комнату светом и создают уютную атмосферу. Арт-деко: Элегантность, гламур и выразительность. Четкие и симметричные шторы с драпировками или ламбрекенами подчеркивают высоту помещения и создают эффект театральности.

Элегантность, гламур и выразительность. Четкие и симметричные шторы с драпировками или ламбрекенами подчеркивают высоту помещения и создают эффект театральности. Эко-стиль: Натуральность, простота и гармония с природой. Шторы свободной и непринужденной формы с небольшими сборками или волнами добавляют уюта и живости.

Ткань: выбираем текстуру и характер

Ткань – это не просто материал, это отражение света, цвета и атмосферы комнаты. В 2026 году в тренде как натуральные, так и технологичные материалы, каждый из которых обладает своим уникальным характером:

Лен: Воздушный, простой и натуральный – идеально вписывается в скандинавские и современные интерьеры.

Воздушный, простой и натуральный – идеально вписывается в скандинавские и современные интерьеры. Хлопок: Практичный, универсальный и доступный – пропускает воздух и прост в уходе, создавая ощущение комфорта.

Практичный, универсальный и доступный – пропускает воздух и прост в уходе, создавая ощущение комфорта. Блэкаут: Плотная ткань, блокирующая свет – идеальна для тех, кто хочет спать подольше или создать уютную атмосферу кинотеатра.

Плотная ткань, блокирующая свет – идеальна для тех, кто хочет спать подольше или создать уютную атмосферу кинотеатра. Велюр и бархат: Мягкие и приятные на ощупь – создают атмосферу роскоши, уюта и тепла.

Мягкие и приятные на ощупь – создают атмосферу роскоши, уюта и тепла. Шелк: Изысканный, блестящий и утонченный – придает интерьеру шарм и элегантность.

Изысканный, блестящий и утонченный – придает интерьеру шарм и элегантность. Бамбук и джут: Экологичные и текстурные – добавляют интерьеру глубину и оригинальность.

Экологичные и текстурные – добавляют интерьеру глубину и оригинальность. Тонкие прозрачные ткани (вуаль, органза, сетка): Легкие и воздушные – создают романтичную и невесомую атмосферу.

Советы эксперта при выборе штор:

Шторы – не всегда главное. Определите, что является фокусной зоной в гостиной. Шторы не должны отвлекать внимание от диванной зоны.

Обратите внимание на форму окна. Пропорции окон могут задавать общее направление в выборе штор.

Не следуйте стереотипам слепо. Помимо классического сочетания тюль + две гардины, существует множество других вариантов оформления окна.

Используйте "спрятанный цвет". На передний план повесьте нейтральные портьеры, а на дальний – цветные, чтобы регулировать общее цветовое решение комнаты.

Ошибки, которых стоит избегать:

Выделение некрасивых окон: Не стоит привлекать внимание к окнам, имеющим недостатки.

Использование слишком узких портьер: Стандартной ширины полотна недостаточно для создания красивых складок.

Отказ от альтернативных вариантов: Тюль занимает полезную площадь и отнимает подоконник, который можно использовать для декора.

Превращение штор в главный объект интерьера: Шторы должны быть утилитарным предметом, не отвлекающим внимание от других элементов интерьера.

Главное о шторах для гостиной в 2026 году:

Тренды 2026 года – про уют и естественность.

Стиль важнее моды.

Форма и длина должны быть продуманы до мелочей.

Карнизы и крепления – важные детали, подбираемые под стиль штор и интерьер.

Не копируйте чужой интерьер, а создавайте уникальное пространство.

Помните, что хорошо подобранные шторы сделают комнату теплой, живой и комфортной, превратив дом в уютное гнездышко.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также: