Прокуратура Сыктывкара добилась обеспечения средствами реабилитации пожилой горожанки

Прокуратура Сыктывкара добилась обеспечения средствами реабилитации пожилой горожанки

Надзорный орган встал на защиту прав 65-летней местной жительницы, проживающей в Тентюковском доме-интернате. Проверка инициирована обращением женщины, указавшей на нарушения со стороны регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

В ходе разбирательства выяснилось, что заявительница, имеющая инвалидность, нуждается в двух видах кресел-колясок – для использования в помещении и на улице, что подтверждено её индивидуальной программой реабилитации.

Несмотря на постановку на учет в фонде после подачи заявления, с марта прошлого года пенсионерка так и не получила необходимое оборудование.

В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать ОСФО обеспечить женщину требуемыми техническими средствами реабилитации. Суд полностью поддержал требования прокуратуры.

Прокуратура взяла на контроль фактическое исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.

...

