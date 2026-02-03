Прокуратура Сыктывкара добилась обеспечения средствами реабилитации пожилой горожанки
- 14:30 3 февраля
- Инесса Богатая
Надзорный орган встал на защиту прав 65-летней местной жительницы, проживающей в Тентюковском доме-интернате. Проверка инициирована обращением женщины, указавшей на нарушения со стороны регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования.
В ходе разбирательства выяснилось, что заявительница, имеющая инвалидность, нуждается в двух видах кресел-колясок – для использования в помещении и на улице, что подтверждено её индивидуальной программой реабилитации.
Несмотря на постановку на учет в фонде после подачи заявления, с марта прошлого года пенсионерка так и не получила необходимое оборудование.
В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать ОСФО обеспечить женщину требуемыми техническими средствами реабилитации. Суд полностью поддержал требования прокуратуры.
Прокуратура взяла на контроль фактическое исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.
