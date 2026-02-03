Суд наказал жительницу Коми за повторное пьяное вождение

Фото "Про Город"

На скамье подсудимых оказалась 41‑летняя жительница Сыктывкара, нарушившая закон повторно — спустя два года после лишения водительских прав. Об этом сообщает прокуратура Коми. Хронология происшествия разворачивается вечером 31 октября 2025 года. Женщина вместе с сожителем приехала в село Визинга к другу. В ходе встречи компания распила литр водки. Ближе к ночи подсудимая решила сменить место застолья: она села за руль автомобиля сожителя и отправилась в другую компанию.

На улицах районного центра машину остановили сотрудники полиции. У водительницы явно прослеживались признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ей пройти медицинское освидетельствование, однако женщина отказалась выполнить законное требование.

Расследование вскрыло важный факт: ещё в 2023 году подсудимую лишили водительского удостоверения за аналогичное нарушение — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.