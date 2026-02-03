Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Суд наказал жительницу Коми за повторное пьяное вождение

Суд наказал жительницу Коми за повторное пьяное вождение Фото "Про Город"

На скамье подсудимых оказалась 41‑летняя жительница Сыктывкара, нарушившая закон повторно — спустя два года после лишения водительских прав. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Хронология происшествия разворачивается вечером 31 октября 2025 года. Женщина вместе с сожителем приехала в село Визинга к другу. В ходе встречи компания распила литр водки. Ближе к ночи подсудимая решила сменить место застолья: она села за руль автомобиля сожителя и отправилась в другую компанию.

На улицах районного центра машину остановили сотрудники полиции. У водительницы явно прослеживались признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ей пройти медицинское освидетельствование, однако женщина отказалась выполнить законное требование.

Расследование вскрыло важный факт: ещё в 2023 году подсудимую лишили водительского удостоверения за аналогичное нарушение — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного разбирательства учтены смягчающие обстоятельства:

  • первое привлечение к уголовной ответственности;
  • полное признание вины;
  • наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Тем не менее суд счёл необходимым применить строгие меры воздействия. Женщине назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, на два года ей запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

На данный момент приговор не вступил в законную силу — у стороны защиты сохраняется право на обжалование решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что курьер из Омска задержана в Коми при получении 20 тысяч долларов от жертв аферистов.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+