Суд наказал жительницу Коми за повторное пьяное вождение
- 22:00 3 февраля
- Инесса Богатая
На скамье подсудимых оказалась 41‑летняя жительница Сыктывкара, нарушившая закон повторно — спустя два года после лишения водительских прав. Об этом сообщает прокуратура Коми.
Хронология происшествия разворачивается вечером 31 октября 2025 года. Женщина вместе с сожителем приехала в село Визинга к другу. В ходе встречи компания распила литр водки. Ближе к ночи подсудимая решила сменить место застолья: она села за руль автомобиля сожителя и отправилась в другую компанию.
На улицах районного центра машину остановили сотрудники полиции. У водительницы явно прослеживались признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ей пройти медицинское освидетельствование, однако женщина отказалась выполнить законное требование.
Расследование вскрыло важный факт: ещё в 2023 году подсудимую лишили водительского удостоверения за аналогичное нарушение — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе судебного разбирательства учтены смягчающие обстоятельства:
- первое привлечение к уголовной ответственности;
- полное признание вины;
- наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей.
Тем не менее суд счёл необходимым применить строгие меры воздействия. Женщине назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, на два года ей запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
На данный момент приговор не вступил в законную силу — у стороны защиты сохраняется право на обжалование решения суда.
