Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны

Весна — пора преображения сада, и именно сейчас можно заложить фундамент его неповторимой атмосферы на долгие годы вперед. Пока земля просыпается, деревья берут на себя роль дирижеров, задавая ритм, палитру и общее настроение всего пространства. Если вы стремитесь создать сад, отличный от других, сад с изюминкой, стоит обратить внимание на древесные культуры, не столь часто встречающиеся на наших участках. Об этом пишет эксперт по ландшафтному дизайну, Ольга Будина.

Декоративные деревья ценны не только своей листвой или пышным цветением. Истинные ценители подбирают их, обращая внимание на форму кроны, неповторимый цвет коры, сезонные метаморфозы и способность быть центром всеобщего внимания, словно произведение искусства. Деревья, высаженные в качестве солистов, сразу же притягивают взгляд, а в продуманных композициях создают глубину и многослойность, напоминая картины импрессионистов. Хотя, разумеется, важно помнить о разумной осторожности, связанной с возможной агрессивностью некоторых декоративных пород.

Весенняя посадка особенно благоприятна для крупномеров. За теплый сезон они успевают прижиться на новом месте и основательно подготовиться к грядущим зимним холодам.

"Необычные деревья в частном саду – это не просто элемент декора, это часть живой экосистемы. Они оказывают влияние на микроклимат, влажность и структуру грунта" – комментирует эколог Pravda.ru, Денис Поляков.

Клены багряных оттенков: яркий акцент вне зависимости от сезона

Клены с красно-пурпурной листвой давно зарекомендовали себя в ландшафтном дизайне. В отличие от "зеленых собратьев", они радуют глаз яркими красками не только осенью. Сорта красного и остролистного клена щеголяют бордовыми, фиолетовыми или алыми листьями на протяжении всего сезона. Представьте себе клен "Royal Red", чья листва словно пропитана винным цветом, или "Crimson King", чей пурпурный наряд выглядит по-королевски!

Особый интерес представляют сорта, меняющие свой окрас в течение сезона. Весной их листья отливают розово-оранжевыми тонами, летом становятся зелеными, а осенью вновь вспыхивают огненным пламенем. Кроме того, эти деревья обладают красивой кроной (от округлой до пирамидальной формы) и хорошо приживаются практически в любых условиях.

Декоративные ивы: воплощение пластики и света

Ивы – одни из самых благодарных растений в саду. Они обожают солнечный свет, быстро растут и легко переносят стрижку. Среди декоративных сортов особо выделяются те, что имеют пеструю, серебристую или розоватую листву, а также сорта с изящно изогнутыми или плакучими ветвями. Например, ива "Hakuro Nishiki" поражает своей бело-розовой листвой, словно подсвеченной изнутри, а ива "Pendula" с ее ниспадающими "водопадами" ветвей создает романтическое настроение.

Ивы неприхотливы к типу почвы, хотя и предпочитают умеренно влажные участки. Прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в составе живых изгородей, а также вблизи водоемов.

Скумпия: дерево, окутанное облаком

Скумпия (или "париковое дерево") привлекает внимание необычной листвой и эффектным цветением. Ее листья меняют цвет от сизо-зеленого до огненно-красного и бордового. У некоторых сортов красная гамма сохраняется в течение всего сезона. К примеру, скумпия "Royal Purple" известна своими насыщенно бордовыми листьями, а скумпия "Grace" поражает оттенками красного, оранжевого и желтого.

Во время цветения скумпия покрывается воздушными метелками, похожими на облака или пряди волос. Она неприхотлива к составу почвы, но требует защищенного от ветра места, поскольку не отличается высокой зимостойкостью.

«Выбирая необычные древесные культуры, важно заранее оценить их морозоустойчивость и требования к уходу. Это поможет избежать разочарований в будущем», – советует агроном-консультант Pravda.ru, Ольга Семенова.

Черемуха в новом свете: цветная листва и ароматные цветы

Современные сорта декоративной черемухи выходят за рамки привычного представления об этом дереве. Особенно популярна виргинская черемуха с красными и пурпурными листьями. Такие сорта, как "Schubert" или "Canada Red", сочетают в себе декоративность листвы, восхитительное весеннее цветение и съедобные, хоть и терпковатые, плоды.

Эти деревья отличаются аккуратной пирамидальной кроной и прекрасно смотрятся в штамбовой форме, напоминая изящные скульптуры.

Березы: акцент на кору и форму

Даже привычная береза может стать ярким элементом дизайна. Существуют виды с белоснежной, бронзовой, вишневой или розоватой корой, а также формы с зонтичной или извилистой кроной. Береза "Jacquemontii" известна своей ослепительно белой корой, береза "Youngii" имеет плакучую крону, напоминающую зонтик, а береза "Rojo" привлекает внимание своей красноватой корой, словно тронутой румянцем заката.

Декоративность берез сохраняется круглый год, особенно зимой, когда на первый план выходит текстура ствола и графика ветвей. В этот период важно обеспечить деревьям надежную защиту от морозов.

Лещина "Конторта": графичный акцент для сада

Лещина "Конторта" славится своими причудливо закрученными побегами. Особенно эффектно она выглядит в осенне-зимний период, когда ее причудливые ветви образуют сложный графический рисунок. Весной, до распускания листьев, декоративность лещины подчеркивают желтые сережки.

Это идеальное решение для садов, где акцент делается на форму и структуру.

Сумах оленерогий: яркий костер осени

Сумах оленерогий (он же "уксусное дерево") узнаваем по своим крупным перистым листьям, которые летом имеют насыщенный зеленый цвет, а осенью окрашиваются во все оттенки оранжевого и бордового, словно сад охвачен пламенем.

Это растение неприхотливо, хорошо переносит жару и засуху, быстро восстанавливается после подмерзания и активно привлекает насекомых-опылителей. Зимой его плоды служат пищей для птиц.

