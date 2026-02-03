Логотип новостного портала Прогород
93 километра трасс отремонтируют в Коми в 2026 году

93 километра трасс отремонтируют в Коми в 2026 годуФото ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми»

В регионе развернутся работы по обновлению дорожной сети в рамках программы «Инфраструктура для жизни», инициированной президентом Владимиром Путиным. Глава региона Ростислав Гольдштейн лично контролирует ход работ.

Ключевым этапом станет продолжение капитального ремонта 40-километрового отрезка трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар, от Каджерома до станции Кожва. Будет благоустроено почти 5 километров дороги в селе Корткерос. Особое внимание уделят завершению ремонта мостов через Вычегду, Турунъель и Евсявис.

В ближайшее время планируется заключение новых контрактов на ремонт различных участков региональных дорог.

В северном направлении внимание уделят участку трассы Язель-Тыдор протяженностью свыше 6 километров, а также подъезду к поселку Мещура. Будут отремонтированы мосты через Ухту и Колву.

На трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск обновят участки в Сыктывкаре, Корткеросском и Усть-Куломском районах. Запланирован ремонт мостов через Кузобъю, Чортас и Кулом-Ю.

Также будет реконструирован восьмикилометровый участок трассы Ухта-Троицко-Печорск.

В южном направлении запланирован ремонт подъезда к селу Визинга и участков трассы Объячево-Читаево. Обновят более 12 километров дороги Летка-Прокопьевка.

На трассе Сыктывкар-Кудымкар ремонт затронет участки в Пыёлдино, Бортоме, Гагшоре и других населенных пунктах. Будет отремонтирован мост через Лэпью.

В общей сложности в 2026 году будет восстановлено 93 километра трасс, установлено освещение на 5 километрах, обустроено более 17 километров тротуаров, а также отремонтировано 780 метров мостовых сооружений.

