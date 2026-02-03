В Коми мужчина ради забавы поджог собутыльника

В ходе расследования установлено, что обвиняемый находился в гостях у 28-летнего знакомого, где они распивали алкогольные напитки. Проснувшись, мужчина захотел продолжить застолье и попытался разбудить хозяина, однако тот продолжал спать.

Прокуратура Ухты утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя города, которому инкриминируют нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Согласно материалам дела, инцидент произошел в начале июля 2025 года. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Тогда ухтинец решил совершить необдуманный поступок: он облил спящего водкой и поджег его одежду. Осознав серьезность ситуации, злоумышленник попытался потушить пламя водой, однако потерпевший так и не пришел в сознание. После этого гость покинул квартиру. Скорую помощь вызвали другие лица, находившиеся в помещении.

В результате преступных действий потерпевший получил серьезные ожоги, охватившие 40% поверхности тела. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе следствия обвиняемый признал факт поджога, но отрицал наличие умысла на причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело передано в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит суровое наказание за содеянное.

