Растворяю 1 т и поливаю цветы этим снадобьем: спатифиллум и замиокулькас прут как на дрожжах

Запомнить, какое удобрение подходит для каждого конкретного цветка, – задача, достойная ботаника. Но есть простой и универсальный способ поддержать здоровье и красоту ваших комнатных растений, не прибегая к сложным схемам и дорогостоящим препаратам. Этот секрет кроется в обычной аскорбиновой кислоте, которую можно найти в любой аптечке.

Представьте, что аскорбиновая кислота – это витаминный коктейль для ваших зеленых питомцев, способный укрепить их иммунитет и стимулировать жизненные силы. Для приготовления этого чудо-раствора достаточно растворить 1 измельченную таблетку аскорбиновой кислоты в 1 литре воды. Дайте раствору настояться в течение 15–20 минут, чтобы аскорбиновая кислота полностью растворилась и активизировалась. Затем тщательно перемешайте, чтобы убедиться в однородности раствора.