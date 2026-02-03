Житель Коми с психическим расстройством отправится на принудительное лечение за 16 эпизодов вандализма

Прокуратура Усинска передала в суд уголовное дело для назначения принудительных мер медицинского характера в отношении 26-летнего жителя города. Мужчине инкриминируют 16 эпизодов повреждения имущества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следствие установило, что в ночь на 5 октября 2025 года молодой человек, страдающий шизофренией и находившийся в состоянии невменяемости, совершил серию противоправных действий. Он повредил 11 автомобилей, проколов шины, а также забросал камнями окна пекарни и кофейни. Ущерб, нанесенный владельцам, оценен как значительный.