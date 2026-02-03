Сыктывкарцы поднимаются до 9 этажа без лифтов

Фото автора

Жизнь без лифтов вынуждены вести сыктывкарцы в одной из многоэтажек микрорайона Орбита. Что пошло не так с подъемниками и как решить проблему - выяснила корреспондент «Про Города». К нам в редакцию обратились жильцы 81-го дома по улице Тентюковская. Он был возведен чуть более трех десятков лет назад. Первые лифты верой и правдой прослужили жильцам всех семи подъездов четверть века. «В 2020-ом нам их заменили по программе капремонта. В общей сложности нам это обошлось в 12 миллионов рублей. Однако спустя пятилетку лифты в нескольких подъездах вышли из строя», - пояснили нам жильцы девятиэтажки.

Случилось это в одном из подъездов в период гарантийного срока (он истек в октябре минувшего года), а в других уже после финальной даты. Это означает, что Фонд капремонтов уже не может потребовать от подрядчика заменить сломанные детали за свой счет.

Жильцам пятого подъезда управляющая компания и обслуживающая лифты организация решила вопрос с покупкой новых деталей. Жильцам предстоит заплатить 120 тысяч рублей.