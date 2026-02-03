Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарцы поднимаются до 9 этажа без лифтов

Сыктывкарцы поднимаются до 9 этажа без лифтов Фото автора

Жизнь без лифтов вынуждены вести сыктывкарцы в одной из многоэтажек микрорайона Орбита. Что пошло не так с подъемниками и как решить проблему - выяснила корреспондент «Про Города».

К нам в редакцию обратились жильцы 81-го дома по улице Тентюковская. Он был возведен чуть более трех десятков лет назад. Первые лифты верой и правдой прослужили жильцам всех семи подъездов четверть века.

«В 2020-ом нам их заменили по программе капремонта. В общей сложности нам это обошлось в 12 миллионов рублей. Однако спустя пятилетку лифты в нескольких подъездах вышли из строя», - пояснили нам жильцы девятиэтажки.

Случилось это в одном из подъездов в период гарантийного срока (он истек в октябре минувшего года), а в других уже после финальной даты. Это означает, что Фонд капремонтов уже не может потребовать от подрядчика заменить сломанные детали за свой счет.

Жильцам пятого подъезда управляющая компания и обслуживающая лифты организация решила вопрос с покупкой новых деталей. Жильцам предстоит заплатить 120 тысяч рублей.

В такую же примерно сумму, как ожидается, обойдутся внеплановые расходы и соседям по другим подъездам, так как там вышли из строя аналогичные элементы оборудования.

При этом собственники квадратных метров задаются вопросом: возможно ли, что причиной проблемы является заводской брак, появившийся спустя лет использования лифтов?

Этот вопрос наших читателей мы переадресовали в прокуратуру Коми. Там нам пояснили, что владельцы жилья вправе провести общее собрание собственников и проголосовать за заказ экспертизы, которая даст объективный ответ, расставив точки над «и». То есть: в заключении будет отражен вывод - заводской ли брак или поломка стала следствием ненадлежащего обслуживания оборудования за пятилетний период. И тогда на основании экспертизы жильцы смогут решить, с кого потребовать компенсацию понесенных ими затрат.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

