Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Молодежь массово ринулась в "Фикс Прайс": диковинные корейские сладости продаются дешевле, чем в Сеуле

Молодежь массово ринулась в "Фикс Прайс": диковинные корейские сладости продаются дешевле, чем в СеулеАлиса AI

Кто бы мог подумать, что простой поход в "Фикс Прайс" может обернуться захватывающим кулинарным путешествием по Японии и другим уголкам Восточной Азии? С появлением азиатских товаров обычные покупки превращаются в увлекательную гастрономическую экспедицию, где каждый прилавок – новая страна. Теперь в "Фикс Прайс" можно наткнуться на сладости, снеки, напитки и продукты, о которых раньше мечтали лишь заядлые фанаты, заказывая их онлайн или привозя из дальних поездок, словно трофеи.

Мармелад-конструктор: сладкое творчество для всей семьи

Первое, что бросается в глаза – это необычный мармелад, выполненный в виде деталей для конструирования. Миниатюрные "кирпичики" и "блоки" выглядят невероятно забавно, словно уменьшенная версия Lego, а насыщенный фруктовый вкус без излишней приторности делает их особенно привлекательными. Стоимость такого набора составляет всего около 79 рублей за упаковку, что в разы выгоднее, чем в специализированных магазинах, где аналоги стоят от 300 рублей и выше. Это идеальный вариант для тематической вечеринки в стиле Minecraft, оригинального подарка или просто для необычного чаепития, которое запомнится надолго.

"Фикс Прайс" – рай для блогера: самые фотогеничные новинки

"Фикс Прайс", кажется, безошибочно уловил тренд на красивые и аппетитные продукты, которыми так и хочется делиться в социальных сетях. Особой популярностью пользуются:

  • Зефир в форме эскимо: невероятно мягкий и воздушный, словно облачко, с насыщенными вкусами ванили, сочного персика или ароматной дыни. Милая упаковка в стиле "каваи" так и просится в кадр, обещая сотни лайков.
  • Мармеладный бургер: многослойный десерт, где "булочки" и "котлетка" сделаны из мармелада, а воздушный маршмеллоу играет роль соуса. Это угощение идеально подходит для детского праздника, ведь оно одновременно и вкусное, и интересное, как увлекательная игра.

Откройте для себя Азию: тропические фрукты, острая лапша и ароматный чай

Истинные ценители натуральных вкусов и традиционных рецептов также не останутся разочарованными:

  • Мармелад из фруктового сока со вкусом манго: настоящее тропическое наслаждение, словно кусочек солнца в каждом кусочке, которое покорит сердце даже самого искушенного гурмана. Благодаря доступной цене, попробовать его может каждый, ощутив себя на экзотическом острове.
  • Корейская лапша быстрого приготовления: упругая лапша в насыщенном бульоне с пикантным вкусом, максимально приближенным к аутентичным рецептам корейской кухни. Отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса, который всегда под рукой, словно билет в Сеул.
  • Фруктовый чай с цитрусовыми: бодрящий напиток, который идеально согреет в зимний вечер и подарит ощущение свежести в летний зной. В "Фикс Прайс" его можно найти по особенно привлекательной цене, ведь в специализированных магазинах он обычно стоит в 2-3 раза дороже.

Азиатские сокровища в "Фикс Прайс": как ощутить атмосферу Востока без лишних затрат

Появление азиатских продуктов в "Фикс Прайс" – это яркое отражение огромной популярности азиатской культуры, аниме и дорам во всем мире. Теперь, чтобы совершить небольшое, но увлекательное путешествие, вовсе не обязательно покидать свой город. Достаточно просто заглянуть в "Фикс Прайс", выбрать несколько необычных товаров и побаловать себя и своих близких вкусными новинками.

Это отличная возможность легко и недорого расширить свой гастрономический и культурный горизонт, открывая для себя новые грани загадочной Азии, не выходя из привычного магазина, словно открываете дверь в параллельный мир вкусов и ароматов.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+