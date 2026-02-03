Трое жителей Коми лишились водительских прав из-за медицинского диагноза
- 16:30 3 февраля
- Инесса Богатая
Проверка, проведенная прокуратурой Сысольского района, выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Установлено, что трое граждан, проживающих в районе, наблюдаются у нарколога в связи с зависимостью от алкоголя и психоактивных веществ. Данные заболевания не позволяют им управлять автомобилем или другим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.
В целях обеспечения безопасности на дорогах, прокуратура обратилась в суд с требованием лишить этих граждан водительских удостоверений. Позицию ведомства поддержали и удовлетворили исковые заявления.
После того, как судебные решения вступят в силу, прокуратура Сысольского района проконтролирует их исполнение. Данные меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и защиту населения от потенциальных угроз на дорогах.
