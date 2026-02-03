В Сыктывкаре подросток получил приговор за вымогательство денег у инвалида
- 11:45 3 февраля
- Инесса Богатая
Прокуратура Эжвинского района утвердила обвинительное заключение по инциденту.
Следствие установило, что в конце ноября прошлого года группа подростков, включая 14-летнего обвиняемого, организовала нападение на 22-летнего инвалида в лесном массиве. Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее двадцати ударов, причинив вред здоровью средней степени тяжести.
Помимо избиения, подростки требовали у инвалида деньги. Получив отказ, 14-летний эжвинец связался с матерью потерпевшего. Подросток продолжил требовать деньги, а также угрожал поджогом. В ходе назначенной встречи с женщиной юных злоумышленников задержали правоохранители.
В соответствии с законодательством, обвиняемому, учитывая его несовершеннолетний возраст, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех с половиной лет. Уголовное дело передано в Эжвинский районный суд Сыктывкара для рассмотрения по существу.
