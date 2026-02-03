Курьер из Омска задержана в Коми при получении 20 тысяч долларов от жертв аферистов

История началась с телефонного звонка 17‑летнему школьнику. Неизвестный представился сотрудником службы доставки и убедил подростка назвать код из СМС‑сообщения — якобы для получения посылки. Вскоре последовал второй звонок: на этот раз "правоохранитель" сообщил о якобы произошедшем взломе портала Госуслуг. По словам афериста, злоумышленники оформили от имени юноши генеральную доверенность, позволяющую проводить финансовые операции в интересах террористической организации.

Задержанной оказалась 23‑летняя уроженка Омска. Обманным путём злоумышленники выманили у местной жительницы 20 тысяч долларов, сообщили в пресс‑службе МВД по Республике Коми.

Чтобы избежать уголовного преследования, подростка заставили выполнить ряд действий: провести "онлайн‑обыск" квартиры и передать все наличные средства. В родительской шкатулке хранились 20 тысяч долларов — именно их юноша должен был отдать мошенникам.

Ситуация изменилась, когда домой вернулась мать подростка. Услышав разговор сына с незнакомцем, женщина вмешалась. Под давлением мошенников она согласилась лично встретиться с «уполномоченным лицом», которое должно было забрать деньги для "декларирования" в компетентных органах. Лишь спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно взяли ситуацию под контроль. В ходе спланированной операции подозреваемая — девушка‑курьер — была задержана в момент получения денег от потерпевшей. На допросе задержанная заявила, что сама ранее пострадала от действий мошенников. Под их влиянием она согласилась приехать в Ухту и забрать деньги по указанному адресу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В соответствии со ст. 91 УПК РФ подозреваемая задержана до избрания меры пресечения.

Сейчас полицейские продолжают комплекс оперативно‑розыскных мероприятий. Цель — установить все эпизоды преступной схемы и выявить всех причастных к мошенничеству.

