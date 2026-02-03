Месяц прожила в Норвегии и поняла, почему местные едят рыбу вместо мяса. Дело не в традициях

Первая мысль — ошибка, бред, кроны перепутались с чем-то более приемлемым для кошелька. Но нет, телефон упрямо твердил: килограмм этих алых "путешественников" стоит как три кило отборной свинины дома.

Я застыла, словно муха в янтаре, у овощного прилавка обычного Rema 1000 в Осло. Передо мной высилась гора помидоров. Самых обычных, таких, которые в российской "Пятёрочке" лежат горой и смотрят на тебя с укором, мол, "опять ты не взял меня на салат". Только вот ценник под этими заокеанскими собратьями наших родных помидорок показывал цифру, достойную курса MBA: 89 крон за килограмм. Автоматический калькулятор в голове выдал вердикт: около 800 рублей. За эти помидоры, друзья! Просто помидоры, не тепличные розы, не органическое чудо, а обычный красный шарик.

Дальше – больше. Болгарский перец, этот яркий символ летних салатов, вытягивал из кармана уже 120 крон за кило, то есть тысячу с лишним рублей. Огурцы, привычные "хрустики" на нашем столе, оценивались в 70 крон, что равнялось примерно 630 рублям. Даже яблоки, и те колебались от 50 до 90 крон в зависимости от сорта. Бананы же, которые у нас чуть ли не равны по доступности черствому хлебу, здесь "тянули" на 35 крон, или около 315 рублей за кило!

В панике я решила обратиться к простоте. Макароны. Пачка самых обычных спагетти весом в полкило – предмет гордости итальянской бабушки – стоила 32 кроны, почти 300 рублей. Для сравнения, дома хорошие макароны из твердых сортов пшеницы, такие, что не слипаются в комок, можно было купить рублей за 80-100. Молоко, литровый пакет, этот символ здорового завтрака, оценивался в 25 крон – 225 рублей. Десяток яиц, универсальный солдат любой кухни, — 45 крон, то есть 405 рублей! Даже обычный белый батон хлеба стоил 28 крон, примерно 252 рубля.

С калькулятором в руках, озираясь на полки норвежского супермаркета, я вдруг вспомнила про российские магазины. В России можно найти еду и вещи за адекватные деньги, если вооружиться знанием и охотиться за выгодными предложениями.

В молочном отделе меня ждал новый сюрприз: сыр. Обычный, твердый, похожий на российский, стоил 180 крон за 500 граммов. Полторы тысячи рублей за полкило продукта, который в России обойдется максимум в 400!

Сливочное масло – 65 крон за ничтожную пачку в 200 граммов, около 585 рублей. Йогурт, натуральный, без добавок и красителей, – 32 кроны за стаканчик в 150 граммов. Творог – 45 крон за четверть килограмма, 405 рублей! Дома за эти деньги можно купить три килограмма творога, и он будет вполне съедобен.

Мясной отдел же словно позаимствовал антураж у дорогих ювелирных бутиков. Куриная грудка, этот диетический фаворит спортсменов и худеющих, стоила 220 крон за килограмм – почти 2000 рублей! Свиная вырезка – 280 крон, что превращалось в 2520 рублей. Говядина, в зависимости от отруба, выставляла ценник от 350 до 500 крон, то есть от 3150 до 4500 рублей. Даже куриный фарш тянул на 160 крон, то есть 1440 рублей за кило!

Рыба казалась чуть более адекватной по цене, но тоже не внушала оптимизма. Филе лосося — 250 крон за кило – 2250 рублей. Треска – 180 крон – 1620 рублей. Замороженные креветки — 140 крон за полкило.

Колбасы и сосиски – отдельная глава этой ценовой одиссеи. Упаковка вареных сосисок весом 400 граммов – 68 крон, то есть 612 рублей. Вареная колбаса, внешне напоминающая "Докторскую", — 95 крон за 300 граммов – примерно 855 рублей.

Я собрала минимальную продуктовую корзину на два дня: молоко, хлеб, масло, сыр, яйца, макароны, немного овощей, куриную грудку и яблоки. На кассе мне озвучили сумму в 847 крон. Без изысков, без деликатесов, просто базовый набор, необходимый для существования. В переводе на рубли это вылилось в сумму, превышающую 7600 рублей! За продукты всего на два дня!

Чек с этой "добычей" я сфотографировала, потому что глаза отказывались верить увиденному. Дома, в российской реальности, такой набор мне обошелся бы максимум в 2000-2500 рублей. Здесь же – втрое дороже.

Почему так получилось?

На первых порах я надеялась, что попала не в тот магазин. Думала, что существуют более экономичные варианты. Оказалось, они есть. Сети Kiwi и Rema 1000 – те самые сети, куда местные жители заходят чаще всего, потому что считается, что там "дешевле". Однако "дешевле" тут как "на ощупь не больно". Короче, чуть менее безумно, но всё равно ощутимо.

Еще есть дискаунтер Extra – что-то вроде российской "Монетки" или "Светофора". Там действительно можно отыскать товары на 10-15% дешевле, чем в стандартных супермаркетах. Но даже с этой скидкой цены оставались высокими по нашим меркам.

Тогда я начала копать глубже, пытаясь понять, откуда берется такая космическая стоимость продуктов. Первая очевидная причина – суровый климат. Норвегия – северная страна, где большая часть территорий попросту непригодна для ведения сельского хозяйства. Долгие зимы, дефицит солнца, истощенные почвы – все это диктует необходимость импорта огромного количества продуктов. Овощи прибывают из Испании, Нидерландов, Польши, фрукты преодолевают океаны из Южной Америки, Африки и Средиземноморья.

Логистика превращается в сложную и затратную задачу. К этому добавляются высокие таможенные пошлины и налоги. Государство всячески защищает местных производителей, что влечет за собой еще большее удорожание импортных товаров.

Второй фактор – высокие зарплаты и, соответственно, стоимость рабочей силы. В Норвегии фактическая минимальная зарплата отсутствует, но в среднем люди получают от 40 000 до 50 000 крон в месяц. Приятная сумма? Но, если вспомнить про цены на хлеб и молоко, это уже не кажется таким благословением.

Работники магазинов, складские рабочие, фермеры, водители грузовиков – все они получают достойную оплату труда. Это абсолютно справедливо, но неизбежно отражается на конечной стоимости товаров. К этому добавляются высокие налоги, уплачиваемые работодателями за каждого сотрудника.

Третья причина – местное производство. В Норвегии, конечно, есть свои фермерские хозяйства, но их крайне мало, и эксплуатируются они в сложных климатических условиях. Содержание скота, молочное производство, тепличные овощи – все это требует огромных капиталовложений. Энергия дорогая, оборудование дорогое, земля дорогая. Как результат, даже местные продукты не блещут доступностью.

Кроме того, норвежцы очень щепетильно относятся к качеству еды, экологическим стандартам и благополучию животных. В животноводстве запрещены многие антибиотики, строго регламентировано использование пестицидов. Все это идет на пользу здоровью, но существенно удорожает производственный процесс.

Дополнительным фактором является НДС. В Норвегии на продукты питания ставка составляет 15%. Меньше, чем на остальные товары, где НДС достигает 25%, но всё равно довольно ощутимо. В России аналогичный налог на продовольствие составляет лишь 10%.

Нефтяной фактор также играет свою роль. Норвегия – богатая страна за счет добычи нефти и газа. Их суверенный фонд благосостояния столь огромен, что позволяет стране процветать. Но именно нефть сделала норвежскую крону сильной валютой. Когда в стране много денег, цены неизбежно растут, подстраиваясь под уровень достатка граждан.

Как живут местные?

Первый вывод, который я сделала, наблюдая за норвежцами в магазинах: рациональность – их второе имя. Они никогда не закупают продукты впрок, не наполняют тележки доверху, как это часто можно увидеть у нас. Берут ровно то, что понадобится на пару ближайших дней.

Многие активно отслеживают акционные предложения. В каждом супермаркете есть еженедельные "тилбуды" (tilbud) – товары со скидками. Например, филе курицы в понедельник может продаваться не за 220, а за 160 крон. По средам скидки распространяются на молочную продукцию, а по пятницам – на овощи. Норвежцы планируют свое меню на неделю, исходя из этих акционных предложений.

Кроме того, здесь популярны магазинные приложения. С их помощью можно оперативно отслеживать скидки, накапливать бонусы и получать персональные предложения. За месяц использования приложения Rema 1000 я смогла накопить бонусов на 150 крон и потратить их на покупки.

Еще одно наблюдение – норвежцы очень экономны, что проявляется в их рационе. Меньше мяса, больше рыбы, круп и овощей. Такой подход не только экономичен, но и благотворно влияет на здоровье. Рыба в Норвегии стоит дешевле мяса, потому что ее сразу вылавливают в океане. Лосось, треска и сельдь гораздо чаще встречаются на столах у норвежцев, чем у нас.

Готовят дома практически всегда. Питание в общепите здесь – непозволительная роскошь. Обед в кафе обойдется в сумму от 150 до 300 крон. Потому они носят еду с собой на работу и готовят большие порции, чтобы заморозить их на несколько дней вперед.

