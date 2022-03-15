Уникальные документы и восстановление истории семьи: чем живут сотрудники архива в Коми

"Самый старый документ 1634 года. Все эти реликвии собраны, благодаря Цемберу, первому руководителю архива, который ездил по соседним районам, делал запросы в Петроград и Москву, чтобы все документы по Коми краю были высланы ему", – пояснил Леонид.

"В этом хранилище на втором этаже находится научно-справочная библиотека. Более 16 000 книг и брошюр, в том числе редких дореволюционных, которые собирались с самого основания архива в 1922 году. Все документы уникальны, так как большинство из них сохранены в единственном экземпляре", – рассказал Леонид.

10 марта в России отмечали День архивов, а еще в 2022 году Национальному архиву Республики Коми исполняется 100 лет. Журналист "Pro Города Сыктывкар" поговорил с начальником отдела публикаций и использования документов Леонидом Кызъюровым. Он провел нам экскурсию по Национальному архиву, показал уникальные документы и рассказал, чем живет главный архив Республики Коми.

"Документов XVII века очень мало, потому что они, в основном, хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве. В то время не было особого внимания к источникам, поэтому они немного испорчены, на них заметны подтеки. Такие документы в архиве обрабатывают специальными препаратами, консервируют. Высушиваются и обрабатываются они в специальных камерах, чтобы никакие инфекции, скажем, грибковая, не повредили документ", – поведал "Pro Городу" Леонид Кызъюров.

Этот источник 1653 года. Краткое название: "Отпись Яренского посадского человека Шестака Осколкова в приеме денег за хлебные запасы...". Здесь внизу сохранилась черная печать из воска того времени. Видно, что текст поврежден в середине.

"Ни один документ, который поступил в архив, не потеряется, потому что существует хорошая поисковая система. Но с документами XVII века работать нельзя, только с их переводами", – объяснил Леонид.

Копия указа о производстве богослужения по случаю бракосочетания царевича Алексея Петровича. Январь 1712. Фото Александра Иваскевича.

НЕ ШКОЛЬНЫЕ КАРТЫ

Карты XIX века, которые хранятся в архиве. Фото Александра Иваскевича.

«Это у нас карты XIX века. Их особенность в том, что они длинные и огромные. Мы одну из карт хотели свернуть в рулон, поскольку она была сложена, а они должны быть скручены. Для этого нам пришлось занять целое фойе. Представляете, эту карту нельзя было пронести даже по лестничному проему, поскольку она просто не влезала туда. Но мы справились и удачно ее скрутили», – вспомнил Леонид Кызъюров.

АРХИВ – ПУТЬ К ИСТОРИИ СЕМЬИ

"Наиболее востребованные документы – это все, что касается истории рода, семьи. Обращаются очень часто, причем не только из Коми, но и из других регионов. Когда получаем запросы, то распределяем среди сотрудников и выполняем. Кто из людей может, тот работает самостоятельно в читальном зале, поскольку цена услуг у нас довольно дорогая. Они работают и с электронными документами, по необходимости мы им распечатываем материал. Это метрические книги, часть из них уже сканирована. Вот, например, по селу Воч документы запечатаны, значит, уже создан электронный ресурс, в таком случае открывать оригинал не стоит", – сообщил Леонид.

Запечатанные дела по семьям села Воч. Фото Александра Иваскевича.

"Это дело выдавалось, оно открыто. Это метрическая книга с 1878 по 1885 годы Чухломской церкви. Кто-то в этом источнике может отыскать своих предков, поэтому важно его сохранить", – объяснил Леонид Кызъюров.

Леонид Кызъюров достает метрическую книгу XIX века. Фото Александра Иваскевича.

Так выглядит одна из метрических книг, в которой содержатся все зарегистрированные в Чухломской церкви с 1878 по 1885 годы. Фото Александра Иваскевича.

ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ В АРХИВ

"Мы ждем обращений через сайт архива, через почту или лично. Сотрудники наши все объяснят человеку", – заверил Леонид.

Сотрудники читального зала архива за работой. Фото Александра Иваскевича.

Работа в читальном зале. Фото Александра Иваскевича.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСКАТЬ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ В АРХИВЕ

"Человек при поиске родственника делает запрос. Там нужно указать фамилию, имя и отчество родственника, примерное место рождения, желательно до уровня сельсовета и, конечно, год рождения. Допускается ошибка в несколько лет, иначе очень трудно найти. Мы ждем запросов и по электронной почте, а сейчас, когда ограничения сняли, можем принимать и у себя в здании. За год бывает у нас около 1000 консультаций по телефону, да и лично человека нам легче понять, чем в электронном запросе. Так что звоните, приходите, мы поможем восстановить историю рода", – рассказал начальник одного из отделов архива.

КТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ХРАНИЛИЩЕ

"В хранилище может попасть небольшое количество людей. Даже если это руководство архива, то хранитель, который отвечает за данный этаж, обязательно должен об этом знать. Другие сотрудники могут получить доступ только по специальному приказу, этих сотрудников очень мало. Все находится под чутким контролем", – объяснил "Pro Городу" Леонид.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В АРХИВЕ

"Работа сотрудника не только в том, чтобы смотреть за сохранностью документов и выдавать их. Они должны следить, чтобы были в норме освещение и температурно-влажностный режим. Для хранения документов должна быть специальная температура 17-19 градусов Цельсия и влажность в 55 процентов. Здесь хранилище подготовлено: есть система вентиляции, которая обеспечивает необходимую влажность и температуру. Здесь в помещении нет никаких отопительных систем. Просто прогоняется теплый или холодный воздух через систему вентиляции, чтобы поддерживалась нужная температура. Здесь нет электроприборов, только освещение и все. Также узкие окна с рассеивающими стеклами, чтобы лишний свет не попадал, да даже стеллажи стоят перпендикулярно, чтобы еще меньше было света. Все дела находятся в коробках и связках для защиты", – поведал сотрудник архива.

Так выглядит хранилище архива на седьмом этаже. Фото Александра Иваскевича.

Узкие окна с рассеивающими стелками. Фото Александра Иваскевича.

РАБОТА В АРХИВЕ – ОГРОМНАЯ И СЛОЖНАЯ

"Большинство людей не понимают ничего в архивах. Они думают, что документы можно хранить где-то в подвалах и по требованию они выдаются. В реальности – это огромная и сложная работа. У нас только основных архивных отделов шесть штук. Мы отвечаем за работу с организациями, с владельцами личных фондов. Наша цель забрать у них документы, и проверить, правильно ли они обработаны, подшиты и пронумерованы. Иногда ведь и просто макулатуру передают, что недопустимо. Мы следим не только за тем, что есть в архиве, но и за поступлением новых дел", – рассказал Леонид Кызъюров.

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

"10 лет назад начался перевод древних востребованных дел в цифровой вариант – это метрические книги, ревизские сказки. Около 2 000 дел, в основном до 1917 года, уже оцифрованы и выдаются только в таком виде. Из хранилищ их достают только для проведения телесъемок, выставок", – поведал Леонид.

Уникальный евангелие 1800 года. Обложка из бронзы. Фото Александра Иваскевича.

Как старая церковная книга выглядит внутри. Фото Александра Иваскевича.

"Мы создаем электронный формат наших документов. К нам обращаются со всей России. Например, один из жителей страны попросил предоставить информацию по своему родственнику. Мы нашли личное дело его предка, кое-какие листы отсканировали и отправили. В архив поступает очень много абсолютно разных запросов", – рассказал Леонид.

На таких аппаратах происходит перенос документов в цифровой вариант. По словам работников, оборудование требует обновления. Фото Александра Иваскевича.

Одно из личных дел, которое люди попросили у архива отсканировать и отправить им по электронной почте. Фото Александра Иваскевича.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

"Сотрудники наращивают концы на повреждённых документах, убирают плесень, проводят обработку", – объяснил журналистку Леонид Кызъюров.

Документ, который восстанавливает сотрудник архива. Фото Александра Иваскевича.

Поврежденные документы, которые восстановят в архиве. Фото Александра Иваскевича.

БАЛЛОНЫ НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ

"Это система тушения пожаров. Видите, у нас, как на подводной лодке везде трубки. По ним из баллонов будет подниматься специальная смесь без воды, похожая на туман, которая уничтожит пожар, но не повредит документам. Если пожарная тревога сработала и температура повысилась, то она автоматически запускается", – рассказал сотрудник архива.

Система, которая позволит документам не сгореть. Фото Александра Иваскевича.

Над документами специальные трубы, по которым из баллонов пойдет смесь для тушения пожаров. Фото Александра Иваскевича.

О ПРОБЛЕМАХ АРХИВА

"Проблем хватает. Помимо истории с потолком, не хватает компьютерной техники, или она устаревшая, современного программного обеспечения. Нам все распределяют по остаточному принципу", – пожаловался Леонид Кызъюров.

В таком состоянии находится потолок одного из хранилищ. Часто архив заливает и страдают документы, которых больше нигде нет. Фото Александра Иваскевича.

"Министерство культуры знает об этой проблеме. Мы к ним обращались, но они только разводят руками, якобы средств нет. Не хочу кидать камень в их огород, но где-то в сельских библиотеках устанавливают какие-то передовые технологии работы с клиентами, но нам, архиву, ничего не достается. У нас даже нет своего нормального портала, сайт у нас устаревший, нет и отделов, которые занимались бы информационной политикой. Поэтому мы самостоятельно все делаем своими руками. Кто из сотрудников, что умеет, в том и помогает. Все стараемся делать своими руками. Я не скажу, что мы совсем брошены, но чувство какой-то "брошенности" у нас есть", – считает Леонид.

РАБОТАТЬ НЕ ОДИНОКО

"Общаемся с соседями. Скажем, с Управлением по охране объектов культурного наследия. Все время в контакте с ними и оказываем друг другу помощь. Да и работа в архиве все-таки предполагает уединение", – объяснил начальник одного из отделов архива.

Леонид Кызъюров в рабочем кабинете. Фото Александра Иваскевича.

ТРАДЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ АРХИВА

"До пандемии проводили совместно с Академией государственной службы квест "Путешествие по архиву". На 95 лет на первом здании архива по улице Интернациональной повесили мемориальную доску с именем первого руководителя. Вот мы в последние годы туда и ходили возлагать цветы. Это у нас такая традиция. В прошлом году в честь 100-летия Республики Коми провели масштабное для нас мероприятие. Впервые вышли к людям и постарались представить свою работу, проводили викторины, конкурсы, были призы. Поучаствовали почти 100 человек, всем очень понравилось. Планируем что-то такое повторить", – пожелал Леонид Кызъюров.

Историческая справка.

23 октября 1922 года в Коми облисполком принял постановление о создании Коми областного архива. Первым заведующим стал известный краевед Андрей Цембер, который также стоял у истоков создания Национального музея Республики Коми. Для архива был выделен первый и второй этаж дома на углу улиц Интернациональной и Республиканской. В 1941 году архив получил помещение на улице Советской, а с 1986 году в нынешнем здании на Первомайской. Работа архива началась со сбора документов в соседних губерниях и уездах Коми области. Собирали все уцелевшие источники по истории Коми, получилось 16 000 кг. В это же время начали формировать научно-справочную библиотеку архива. В ее основу легли книги уездных и волостных библиотек, закрытых церквей и учебных заведений, Ульяновского монастыря. В 1932 году создали второй областной архив – партийный. В 1930-е начала появляться сеть районных архивов. В 1997 году ЦГА РК получил статус «Национального архива».