В Сыктывкарском архиве протекла крыша: уникальные документы XVII века под угрозой

27 февраля в Национальном архиве протекла крыша и водой залило уникальные документы.
Крыша протекла на седьмом этаже в здании архива на Первомайской, 90. Об этом журналисту "Pro Город Сыктывкар" рассказал начальник отдела публикаций и использования документов Леонид Кызъюров. Архив хранит документы XVII века, которых больше нет нигде. Также он содержит уникальные фонды с материалами, которые остались от деятелей культуры, науки и политики. Общее количество дел более 1 134 000.
Документ 1634 года в единственном экземпляре. Его показали журналисту "Pro Города" 4 марта.
По словам Леонида, это проблема в учреждении уже не первый год и никто из госорганов не обращает на это внимания. Хотя они обо всем сообщали министерству культуры.
"Уже много лет у нас одна беда – протекает крыша. Это началось еще с 90-х годов. Иногда ее латают, но эффекта это не приносит. А между тем, влага – это самый страшный враг архивных документов. Но натуральный кошмар для нас случился в выходные 27 февраля 2022 года. Документы очень сильно залило, хотя обнаружили все только в понедельник 28 февраля, когда пришли на работу", – сообщил Леонид Кызъюров.
Трещина в крыше архива на седьмом этаже. Фото Александра Иваскевича.
По словам сотрудников, им пришлось провести настоящую операцию по спасению архивных дел:
"10 сотрудников архива с утра 28 февраля до вечера выливали воду и искали место, где подсушить и куда перенести документы. Верили, что жидкость не пойдет дальше, хотя она просочилась и на шестой этаж. Пришлось отодрать линолеум и быстро выносить уникальные дела с седьмого этажа. Мы оставили емкости, которыми собирали жидкость, а стена до сих пор сырая (слова от 4 марта – прим. журналиста). Нам все пришлось накрыть пленкой, но это не спасет. Мы – главный архив республики и просто обидно и за нас, и за документы!", – сокрушается Леонид Кызъюров.
Сотрудникам архива пришлось спасать документы при помощи подручных средств. Фото Александра Иваскевича.
Оторванный линолеум и мокрые от воды стены. В таких условиях хранятся уникальные документы. Фото Александра Иваскевича.
"Государство мало уделяет внимания архивам, хотя должны понимать, что Национальный архив – единственный в Коми, где содержатся документы дореволюционного периода. Это ценнейшие источники, которых нигде нет. Их с большим трудом собирал в 20-30-ые годы XX века первый глава архива, известный коми-краевед – Андрей Цембер. Спустя 100 лет правительство и власть не могут найти денег, чтобы сделать нормальную крышу", – считает Леонид Кызъюров.
Вид стен и потолка главного архива Коми. Фото Александра Иваскевича.
По словам начальника одного из отделов архива, сотрудникам удалось спасти документы, благодаря правильному хранению и слаженной работе, но в будущем может все залить и тогда их сил не хватит. Даже сейчас часть документов промокла, но их все же удалось высушить и восстановить.
"У нас работают патриоты, но этого мало", – заявил Леонид Кызъюров.
В архиве хранятся уникальные документы, которые остались от известных деятелей Коми. Фото Александра Иваскевича.
"Нужно немедленно действовать. Наиболее оптимальный вариант – это двухскатная крыша, чтобы вся жидкость стекала. Сейчас у нас она плоская, поэтому во время сильных дождей или по весне образуются на крыше трещины, и она протекает. В этом году совсем все плачевно", – пожаловался Леонид Кызъюров.