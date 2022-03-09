В Сыктывкарском архиве протекла крыша: уникальные документы XVII века под угрозой

27 февраля в Национальном архиве протекла крыша и водой залило уникальные документы.

Крыша протекла на седьмом этаже в здании архива на Первомайской, 90. Об этом журналисту "Pro Город Сыктывкар" рассказал начальник отдела публикаций и использования документов Леонид Кызъюров. Архив хранит документы XVII века, которых больше нет нигде. Также он содержит уникальные фонды с материалами, которые остались от деятелей культуры, науки и политики. Общее количество дел более 1 134 000.

Документ 1634 года в единственном экземпляре. Его показали журналисту "Pro Города" 4 марта.

По словам Леонида, это проблема в учреждении уже не первый год и никто из госорганов не обращает на это внимания. Хотя они обо всем сообщали министерству культуры.

"Уже много лет у нас одна беда – протекает крыша. Это началось еще с 90-х годов. Иногда ее латают, но эффекта это не приносит. А между тем, влага – это самый страшный враг архивных документов. Но натуральный кошмар для нас случился в выходные 27 февраля 2022 года. Документы очень сильно залило, хотя обнаружили все только в понедельник 28 февраля, когда пришли на работу", – сообщил Леонид Кызъюров.

Трещина в крыше архива на седьмом этаже. Фото Александра Иваскевича.

По словам сотрудников, им пришлось провести настоящую операцию по спасению архивных дел: