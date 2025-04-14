Флакон из аптеки – и муравьи подхватят тлю и уйдут в закат: слизни лопнут от злости – не средство, а настоящая находка
- 15:17 14 апреля
- Инга Межевикина
Садоводы нередко сталкиваются с нашествием муравьев, которые не только сами по себе неприятны, но и активно способствуют распространению тли на садовых культурах.
Известный агроном Людмила Шубина предложила простое и действенное решение этой проблемы, позволяющее избавиться от вредителей без ущерба для окружающей среды.
Первоочередная задача для садовода – контроль популяции муравьев, поскольку именно они являются причиной появления тли на участке. Эти мелкие насекомые фактически "переселяют" тлю на культурные растения и обеспечивают ей благоприятные условия для жизни. Следовательно, борьба с муравьями станет первым шагом к здоровым насаждениям.
Людмила Шубина советует использовать проверенное временем средство – борную кислоту, доступную в любой аптеке по низкой цене (около 25 рублей). Это вещество абсолютно безвредно для окружающей среды, но при этом смертельно опасно для муравьев. При контакте с борной кислотой насекомые теряют подвижность и вскоре погибают. Устранив муравьев, вы автоматически решите проблему с тлей, так как она останется без своих "защитников".
Для создания приманки потребуется всего два компонента: 100 граммов любого варенья (можно использовать забродившее, старое или остатки) и одна чайная ложка борной кислоты. Смешайте их до получения однородной массы. Затем разлейте смесь по небольшим емкостям, например, крышкам от пластиковых бутылок, и разместите вокруг муравейников. Насекомые, привлеченные сладким ароматом, начнут поедать приманку и переносить ее в свои гнезда. Вскоре колония будет полностью уничтожена.
Преимущество этого метода заключается в его доступности и экологичности. Борная кислота не загрязняет почву и не представляет угрозы для человека или домашних питомцев. Кроме того, её применение позволяет избежать использования химических инсектицидов, что особенно важно для тех, кто предпочитает органические методы ведения сельского хозяйства. Таким образом, вы не только защитите свои растения от вредителей, но и сохраните здоровье почвы и экосистему вашего сада, пишет prochepetsk.ru.
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