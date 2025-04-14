Флакон из аптеки – и муравьи подхватят тлю и уйдут в закат: слизни лопнут от злости – не средство, а настоящая находка

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Садоводы нередко сталкиваются с нашествием муравьев, которые не только сами по себе неприятны, но и активно способствуют распространению тли на садовых культурах. Известный агроном Людмила Шубина предложила простое и действенное решение этой проблемы, позволяющее избавиться от вредителей без ущерба для окружающей среды.

Первоочередная задача для садовода – контроль популяции муравьев, поскольку именно они являются причиной появления тли на участке. Эти мелкие насекомые фактически "переселяют" тлю на культурные растения и обеспечивают ей благоприятные условия для жизни. Следовательно, борьба с муравьями станет первым шагом к здоровым насаждениям.