В Сыктывкаре 19-летняя сотрудница пункта выдачи заказов воровала товары клиентов

В дежурную часть поступила информация от представителя организации, занимающейся выдачей интернет-заказов. Он заявил, что в ходе выборочной инвентаризации складских запасов обнаружилась пропажа товара – мобильного телефона iPhone 15, оцененного в 80 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность работника пункта выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В процессе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже смартфона причастна 19-летняя работница этого же пункта выдачи. Используя момент, когда она находилась вне поля зрения камер наблюдения, девушка после отказа покупателя от товара, оформила фиктивный возврат в системе маркетплейса. Затем она извлекла телефон из упаковки, спрятала в свою сумку, оставив комплектные аксессуары и документы. Позже она реализовала украденный телефон, а полученные деньги направила на оплату своих долгов по кредитам.

Более того, сыщики установили, что жительница Сыктывкара причастна к совершению еще 7 подобных преступлений. Таким образом, в течение полугода подозреваемая систематически совершала хищения.

Со склада пункта выдачи похищены два ювелирных изделия из золота и пять мобильных телефонов. По предварительным данным, общий ущерб составил 403 тысячи рублей.

Следственным управлением в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело. К ней применена мера пресечения в виде обязательства о явке и подписки о невыезде.