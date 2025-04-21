Подрядчик из Томска уклонился от контракта на ремонт моста через реку в Коми

В марте через портал государственных закупок, Центр, занимающийся организацией и проведением торгов, объявил аукцион на проведение ремонтных работ моста, расположенного через реку Ухта, на участке подъезда к поселку Ярега.

Объект обеспечивает доступ к трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар. Заказчиком выступило государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Коми". Планировалось, что восстановление моста, общая длина которого составляет 174 метра, завершат к 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает "БНК".