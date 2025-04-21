Подрядчик из Томска уклонился от контракта на ремонт моста через реку в Коми
- 21:45 21 апреля
- Инесса Богатая
В марте через портал государственных закупок, Центр, занимающийся организацией и проведением торгов, объявил аукцион на проведение ремонтных работ моста, расположенного через реку Ухта, на участке подъезда к поселку Ярега.
Объект обеспечивает доступ к трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар. Заказчиком выступило государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Коми". Планировалось, что восстановление моста, общая длина которого составляет 174 метра, завершат к 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает "БНК".
В перечень необходимых работ входили: восстановление опорных конструкций, ремонт железобетонного покрытия балок пролетного строения, обустройство мостового полотна, замена компенсационных швов, установка барьерных и перильных ограждений, монтаж системы водоотведения и ливневой канализации, создание лестничных спусков, обустройство подходов, установка дорожных указателей и замена осветительных приборов.
Первоначальная стоимость контракта установлена в размере 205, 5 миллионов рублей. Согласно информации, размещенной на портале государственных закупок, в аукционе принял участие только один претендент, который признали победителем. Тем не менее информация о подписании документа в системе так и не была отражена. Однако на торговой площадке имеются две бумаги, проясняющие сложившуюся ситуацию. В протоколе об уклонении от подписания контракта указано, что победителем аукциона стала компания ООО "Сибдоринвест" из города Томска. В начале апреля "Управтодор Коми" направил подрядной организации проект государственного контракта для его подписания. Компания подписала его, но не предоставила документ, подтверждающий обеспечение исполнения договорных обязательств. Таким образом, подрядчик нарушил требования законодательства о государственных закупках.