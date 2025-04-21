Сыктывкар вошел в топ-15 в рейтинге городов России по доходности вложений в недвижимость

Анализ показывает, что инвестиции в жилые квадратные метры стали одними из наиболее прибыльных, хотя и не во всех населенных пунктах.

Вложения в недвижимость традиционно считаются одним из проверенных способов сохранения капитала на долгий срок, поскольку приобретение жилья позволяет не только защитить сбережения от инфляции, но и получить дополнительный доход.

Согласно оценкам РИА "Новости" , среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость в крупнейших городах России в последние три года превысила 8% (с учетом инфляции).

Доходность рассчитывалась в среднем за период с 2022 по 2024 год, исходя из роста стоимости квартиры и полученных денег от ее аренды. В расчетах учитывались уплата НДФЛ, коммунальных платежей, взносов на капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность была скорректирована с учетом потребительской инфляции. Для анализа использовалась стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

Результаты исследования свидетельствуют, что в ряде городов инвестиции в недвижимость в последние годы приносили довольно высокий доход. В девяти региональных центрах России среднегодовая доходность с поправкой на потребительскую инфляцию превысила 15% годовых, а еще в 23 городах она колебалась в диапазоне от 10 до 15% годовых.

Отметим, что лидером рейтинга стал Иваново, где в период с 2022 по 2024 год жилая недвижимость, с учетом сдачи в аренду, могла приносить 22% годовых. Такой результат обусловлен более чем двукратным увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

Также добавим, что второе место занял Горно-Алтайск с показателем 20, 9%. На третьей позиции расположился Челябинск, где доходность инвестиций составила 19, 4%.

Противоположная ситуация наблюдается в городах, находящихся в конце рейтинга. Последнее место занимает Москва, где реальная доходность инвестиций в стандартную недвижимость за три года оказалась отрицательной (минус 3, 7% годовых).

Выделим, что сыктывкар занял 15-е место в рейтинге (по сравнению с 56-м местом в прошлогоднем рейтинге). Средняя доходность за три года с учетом сдачи жилья в аренду составила 13, 9%.