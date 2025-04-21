Ростислав Гольдштейн сообщил о старте масштабной программы по модернизации транспортной системы в Республике Коми

"Обеспечение транспортной доступности – приоритетная задача для нашей республики, и я лично слежу за ходом работы в этом направлении. Ограниченность в транспортном сообщении приводит к миграции населения. Необходимо устранить эту проблему. Это требует времени и усилий. Мы будем активно работать над этим. В 2025 году будет дан старт программе по обновлению транспортной инфраструктуры", – подчеркнул глава региона.

Запланированы инвестиции в ключевые направления и в решение давно назревших проблем, касающихся транспортной доступности. Будут выделены средства на обновление автобусного парка, в том числе на приобретение десяти больших автобусов для города Воркуты и четырех автобусов среднего класса для Усть-Куломского района. Также предусмотрены средства на закупку речных судов для Удорского района (катер и баржа-площадка). Дополнительно, более семи миллионов рублей будет направлено на ремонт паромной переправы через реку Мезень для обеспечения транспортной связи с селом Большая Пысса.