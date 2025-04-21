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Ростислав Гольдштейн призвал жителей Коми принять участие во Всероссийском субботнике

Ростислав Гольдштейн призвал жителей Коми принять участие во Всероссийском субботнике Фото из архива

Руководитель региона подчеркнул, что обеспечение чистоты и благоустройства является общей задачей, требующей консолидированных усилий всех жителей региона.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Ростислав Гольдштейн отметил, что каждый гражданин республики обладает возможностью и несет ответственность за внесение личного вклада в общее дело по созданию комфортной и благоприятной среды проживания. Он выразил полную поддержку организации масштабного субботника на территории всего региона 26 апреля, в день проведения Всероссийского субботника, объявленного на общенациональном уровне.

"Я обязательно приму участие в субботнике! Приглашаю всех жителей Республики Коми присоединиться к этой важной инициативе. Давайте объединимся и вместе сделаем наши города и поселки чистыми, уютными и привлекательными!" - обратился Ростислав Гольдштейн к гражданам региона, подчеркнув важность коллективного труда для достижения общей цели.

Все активности и способствует формированию чувства ответственности за состояние окружающей среды.

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