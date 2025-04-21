Ростислав Гольдштейн призвал жителей Коми принять участие во Всероссийском субботнике

Руководитель региона подчеркнул, что обеспечение чистоты и благоустройства является общей задачей, требующей консолидированных усилий всех жителей региона.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Ростислав Гольдштейн отметил, что каждый гражданин республики обладает возможностью и несет ответственность за внесение личного вклада в общее дело по созданию комфортной и благоприятной среды проживания. Он выразил полную поддержку организации масштабного субботника на территории всего региона 26 апреля, в день проведения Всероссийского субботника, объявленного на общенациональном уровне.