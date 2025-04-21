Жители Коми за неделю перевели мошенникам более 12 миллионов рублей

Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Граждане лишились в общей сложности 12, 6 миллиона рублей. Примечательно, что в 36 эпизодах пострадавшие знали о распространенных мошеннических схемах, но утратили осторожность в ходе общения с киберпреступниками.

В республике с 14 по 20 апреля жертвами обмана стали 47 жителей региона.

В Сыктывкаре 46-летний мужчина дважды попался на уловки мошенников. Сначала он поверил аферистам, обещавшим быстрый заработок на операциях с ценными бумагами. Однако он не смог получить доступ к "огромной" прибыли, отображаемой в его фиктивном личном кабинете, так как его "финансовый консультант" перестал отвечать на звонки.

Вскоре после этого обманутому инвестору позвонил представитель банка и сообщил о подозрительных попытках снятия средств с его счета. В дальнейшем разговор перешел к возможности вывода денег с инвестиционной платформы. Под видом сотрудника банка мошенник убедил мужчину перевести еще некоторую сумму кредитных денег. В конечном итоге аферисты завладели почти миллионом рублей.

Потерял свои сбережения и 49-летний житель столицы Коми. Следуя советам фальшивых представителей фондовой биржи, он вложил все свои личные накопления в несуществующие акции и облигации. Ущерб составил 640 тысяч рублей.

Подобным образом обманули еще двоих "инвесторов" из Сыктывкара и Ухты. Оба потеряли деньги, пытаясь дополнительно заработать на вкладах: один – 500 тысяч, другой – 200 тысяч.

А лже-сотрудники Роспотребнадзора ввели в заблуждение 65-летнюю жительницу Воркуты, убедив ее перевести на "защищенный" счет 555 тысяч рублей личных сбережений. Возбуждены уголовные дела.