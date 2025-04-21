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Вместо надоевшей петунии — обязательно: сажаем этот многолетник — цветы радуют, а аромат на всю округу

Вместо надоевшей петунии — обязательно: сажаем этот многолетник — цветы радуют, а аромат на всю округуСоздано в Шедевруме

Хотите, чтобы ваш сад стал настоящей жемчужиной района? Начните с разнообразия красок! И ранункулюс – прекрасный выбор для тех, кто ищет эффектный многолетник. Этот цветок способен преобразить любой участок, радуя глаз пышным и продолжительным цветением.

Биолог и опытный садовод Ирина Сушилова в своем блоге "Мой загородный мир" (18+) делится ценными советами по уходу за ранункулюсом, помогая садоводам добиться максимального результата.

Секреты успешной посадки:

  • Солнце – ключ к успеху: Ранункулюсы любят свет, поэтому выбирайте для них солнечные места.
  • Защита от ветра: Избегайте сквозняков, которые могут повредить нежные растения.
  • Дренаж – залог здоровья: Возвышенность на участке – идеальное место для ранункулюса, обеспечивающее хороший отток воды. Чрезмерная влажность может привести к загниванию корней.
  • Правильный полив: Ранункулюсы нуждаются в умеренном, но регулярном поливе.
  • Подкармливайте регулярно: Чтобы добиться пышного и обильного цветения, не забывайте о регулярных подкормках.

Радуга красок в вашем саду:

Крупные соцветия ранункулюса – это настоящее украшение сада. При правильном уходе они будут радовать вас своим цветением на протяжении нескольких месяцев. А богатая палитра оттенков позволит даже самому взыскательному садоводу подобрать идеальный вариант, который гармонично впишется в ландшафтный дизайн. От нежных пастельных тонов до ярких насыщенных красок – ранункулюс способен удовлетворить любой вкус.

Посадите ранункулюс в своем саду и наслаждайтесь яркими красками и пышным цветением этого прекрасного многолетника, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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