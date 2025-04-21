Вместо надоевшей петунии — обязательно: сажаем этот многолетник — цветы радуют, а аромат на всю округу

Хотите, чтобы ваш сад стал настоящей жемчужиной района? Начните с разнообразия красок! И ранункулюс – прекрасный выбор для тех, кто ищет эффектный многолетник. Этот цветок способен преобразить любой участок, радуя глаз пышным и продолжительным цветением.

Биолог и опытный садовод Ирина Сушилова в своем блоге "Мой загородный мир" (18+) делится ценными советами по уходу за ранункулюсом, помогая садоводам добиться максимального результата.