Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн поручил решить вопрос строительства спортивной площадки в санатории "Лозым"

Ростислав Гольдштейн также дал указание Министерству здравоохранения совместно с Министерством спорта республики безотлагательно предоставить данные о ходе работы по данной проблеме. Также добавим, что в ходе прямой линии временно исполняющий обязанности Главы Коми сообщил, что в регионе все еще не решен вопрос со льготными рецептами. Напомним, эта проблема возникла в декабре 2024 года. Она все еще находится на контроле. Люди не могли получить лекарства. Изначально отсроченных рецептов было несколько тысяч. Отметим, что сейчас же их количество составляет 138 штук.