Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн поручил решить вопрос строительства спортивной площадки в санатории "Лозым"
- 20:45 21 апреля
- Инесса Богатая
В ходе прямой линии с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, местные жители подняли вопрос об отсутствии современной спортивной зоны в детском санатории "Лозым".
По мнению граждан, это серьезно сдерживает потенциал для физической активности и полноценного отдыха детей.
Добавим, что ранее власти региона уже занимались рассмотрением проекта строительства спортивной площадки, но реализация была отложена.
Ростислав Гольдштейн также дал указание Министерству здравоохранения совместно с Министерством спорта республики безотлагательно предоставить данные о ходе работы по данной проблеме. Также добавим, что в ходе прямой линии временно исполняющий обязанности Главы Коми сообщил, что в регионе все еще не решен вопрос со льготными рецептами. Напомним, эта проблема возникла в декабре 2024 года. Она все еще находится на контроле. Люди не могли получить лекарства. Изначально отсроченных рецептов было несколько тысяч. Отметим, что сейчас же их количество составляет 138 штук.