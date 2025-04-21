Три простых приема — и дохлый декабрист выпустит цветы: как стимулировать цветение ленивой и чахлой шлюмбергеры

Шлюмбергера, известная как декабрист, обладает удивительным циклом развития. Она формирует бутоны поздней осенью, расцветая в период холодов, однако активный рост её побегов начинается гораздо раньше – уже в мае. В этот период растение активно наращивает зелёную массу, стебли удлиняются и ветвятся, закладывая основу для обильного цветения в декабре.

Опытные цветоводы утверждают, что для стимуляции роста и подготовки к цветению декабристу необходима подкормка сульфатом магния. Это удобрение способствует увеличению зелёной массы, укрепляет корневую систему и обеспечивает растение необходимыми ресурсами для формирования бутонов.