Три простых приема — и дохлый декабрист выпустит цветы: как стимулировать цветение ленивой и чахлой шлюмбергеры
- 21:01 21 апреля
- Денис Косяков
Шлюмбергера, известная как декабрист, обладает удивительным циклом развития. Она формирует бутоны поздней осенью, расцветая в период холодов, однако активный рост её побегов начинается гораздо раньше – уже в мае. В этот период растение активно наращивает зелёную массу, стебли удлиняются и ветвятся, закладывая основу для обильного цветения в декабре.
Опытные цветоводы утверждают, что для стимуляции роста и подготовки к цветению декабристу необходима подкормка сульфатом магния. Это удобрение способствует увеличению зелёной массы, укрепляет корневую систему и обеспечивает растение необходимыми ресурсами для формирования бутонов.
Для приготовления подкормки необходимо растворить всего ¼ чайной ложки сульфата магния в 1 литре тёплой воды. Полученным раствором поливают декабрист под корень, предварительно убедившись, что почва сухая. Важно помнить, что подкормку следует чередовать с обычным поливом водой. Рекомендуется придерживаться следующей схемы: одна неделя – подкормка сульфатом магния, следующая неделя – обычный полив чистой водой. Такой режим подкормки следует соблюдать в течение месяца, чтобы обеспечить декабристу оптимальные условия для роста и обильного цветения, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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