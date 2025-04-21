В Республике Коми выбрали лучшего молодого фельдшера "скорой помощи"
- 01:00 22 апреля
- Инесса Богатая
Соревнование среди специалистов состоялось на площадке Территориального центра медицины катастроф.
В конкурсе участвовали сотрудники ТЦМК, а также специалисты служб "скорой помощи" из Вуктыла и Койгородка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Коми.
Конкурсанты прошли ряд испытаний, включая проверку теоретических знаний, демонстрацию практических навыков, оказание неотложной помощи, решение клинических случаев, интерпретацию ЭКГ и проверку комплектации медицинской сумки. По словам председателя жюри, заместителя главврача ТЦМК Веры Санжаревской, все участники показали отличные знания как в теории, так и на практике.
Главный фельдшер ТЦМК Наталия Верховская подчеркнула важность роли наставников в профессиональном становлении молодых специалистов.
По результатам конкурса третье место досталось фельдшеру ТЦМК из Ухты Алине Баевой, второе место заняла Кристина Рейнгардт, фельдшер ТЦМК из Сыктывкара. Победу одержал Алексей Наумов, также фельдшер ТЦМК из Сыктывкара.