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В Коми ветеранам ВОВ до 9 мая придут повышенные выплаты

В Коми ветеранам ВОВ до 9 мая придут повышенные выплаты Фото правительства Коми

В рамках прямого общения с населением региона, временно исполняющий обязанности главы республики коснулся темы увеличенных региональных выплат для ветеранов ВОВ.

В ответ на вопрос о сроках начала предоставления поддержки и перечне необходимых для этого бумаг, руководитель региона уведомил, что все денежные средства поступят получателям до 9 мая.

"Нет необходимости в оформлении каких-либо заявлений. Выплаты произведут в автоматическом режиме", – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Следует напомнить, что в Республике Коми установлены следующие размеры единовременных выплат в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

  • 50 000 рублей – для непосредственных участников Великой Отечественной войны, включая лиц с инвалидностью, полученной в результате военных действий;
  • 20 000 рублей – для лиц, работавших в тылу, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов и вдовцов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, а также осажденных Севастополя и Сталинграда;
  • 5 000 рублей – для граждан республики, имеющих статус "дети войны".

Данные увеличенные региональные выплаты выступают дополнением к федеральным программам поддержки ветеранов и демонстрируют особое отношение руководства Республики Коми к сохранению памяти о героизме поколения, пережившего войну.

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