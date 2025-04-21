В Коми ветеранам ВОВ до 9 мая придут повышенные выплаты

В рамках прямого общения с населением региона, временно исполняющий обязанности главы республики коснулся темы увеличенных региональных выплат для ветеранов ВОВ.

В ответ на вопрос о сроках начала предоставления поддержки и перечне необходимых для этого бумаг, руководитель региона уведомил, что все денежные средства поступят получателям до 9 мая.