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В Сыктывкаре к 9 мая отремонтируют территорию возле Вечного огня

В Сыктывкаре к 9 мая отремонтируют территорию возле Вечного огня автор Вячеслав Вольгин

Врио руководителя Коми дал указание правительству региона совместно с администрацией столицы республики в срочном порядке заняться восстановлением территории возле мемориала "Вечная Слава".

Такое решение принято после того, как жительница Сыктывкара обратилась к главе региона во время прямой линии в социальных сетях 21 апреля, выразив обеспокоенность плохим состоянием асфальтового покрытия в сквере.

"Мое указание о благоустройстве памятных мест в республике в силе, и в первую очередь это касается главного мемориального комплекса Республики Коми. Это задача первостепенной важности", – заявил Ростислав Гольдштейн.

Проблему состояния мемориала подняла жительница Сыктывкара Елена Бородина. Она подчеркнула, что ее 92-летней матери, относящейся к поколению детей войны, и другим ветеранам будет затруднительно добираться до Вечного огня из-за поврежденного асфальта.

По распоряжению главы региона необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки и завершены до празднования Дня Победы.

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