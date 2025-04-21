В Сыктывкаре к 9 мая отремонтируют территорию возле Вечного огня
- 22:00 21 апреля
- Инесса Богатая
Врио руководителя Коми дал указание правительству региона совместно с администрацией столицы республики в срочном порядке заняться восстановлением территории возле мемориала "Вечная Слава".
Такое решение принято после того, как жительница Сыктывкара обратилась к главе региона во время прямой линии в социальных сетях 21 апреля, выразив обеспокоенность плохим состоянием асфальтового покрытия в сквере.
"Мое указание о благоустройстве памятных мест в республике в силе, и в первую очередь это касается главного мемориального комплекса Республики Коми. Это задача первостепенной важности", – заявил Ростислав Гольдштейн.
Проблему состояния мемориала подняла жительница Сыктывкара Елена Бородина. Она подчеркнула, что ее 92-летней матери, относящейся к поколению детей войны, и другим ветеранам будет затруднительно добираться до Вечного огня из-за поврежденного асфальта.
По распоряжению главы региона необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки и завершены до празднования Дня Победы.