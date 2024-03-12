"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ждут серьезные перемены

С 1 марта будет введена новая инициатива, которая предусматривает проверку пожилых граждан на улицах. Организаторы будут останавливать пожилых людей для проведения беседы и информирования их о различных схемах мошенничества. Эта процедура будет проводиться на региональном уровне и осуществляться путем беседы с пожилыми людьми, которых заметят на улице.

Целью этой инициативы является защита пожилых людей от мошенничества. Сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о наиболее распространенных схемах мошенничества и давать рекомендации по их предотвращению. Важно отметить, что количество случаев мошенничества в отношении пожилых людей не уменьшается, поэтому такие меры предосторожности являются важными.