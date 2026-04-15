В Коми подросток перевёл мошенникам 695 тысяч рублей по указанию лжесотрудника «Госуслуг»

В отдел МВД России "Воркутинский" поступило заявление от 43-летней местной жительницы, обеспокоенной возможным влиянием злоумышленников на её несовершеннолетнего сына. Женщина сообщила, что подросток рано утром покинул дом. В этот же момент пропали наличные и банковские карты.

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили юношу на улице и доставили его в отделение полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что подростку поступил звонок от лица, представившегося сотрудником техподдержки портала "Госуслуги". Неизвестный предложил помощь в авторизации родственницы в "Личном кабинете", для чего попросил продиктовать направленный в СМС код.

Затем под видом специалиста по безопасности звонивший убедил подростка в несанкционированном проникновении на аккаунты его близких. Он заявил, что существует угроза хищения родительских сбережений, оформления кредитов на их имя, а также возможности обвинения семьи в причастности к террористической деятельности.

С целью "легализации" накоплений и предотвращения негативных последствий для семьи звонивший посоветовал срочно перевести все имеющиеся средства на указанные счета, пообещав их последующий возврат.

В течение нескольких дней несовершеннолетний, следуя инструкциям мошенника, переводил наличные, находившиеся дома, на предоставленные счета. В результате общая сумма ущерба составила 695 тысяч рублей.

Следственным органом по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

