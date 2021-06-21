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«Слишком жарко, до свидания!»: Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при пекле в офисе

«Слишком жарко, до свидания!»: Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при пекле в офисе

21 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Слишком жарко, до свидания!»: Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при пекле в офисе pixabay.com
Условия при температуре более 32,5 градуса относятся к опасным

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

- При повышении температуры до 29 градусов - (необходимо сокращать рабочее время - ред.) на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа, - говорится в сообщении.

Работать на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно не больше 20 минут, затем надо сделать десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении, отметили в Роспотребнадзоре. При этом в общей сложности находиться на улице в такую жару можно не более четырех-пяти часов для работников в специальной одежде, защищающей от теплового излучения, а для лиц без специальной одежды - полтора-два часа, пояснили в пресс-службе.

Роспотребнадзор напомнил, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным, поэтому следует изменить порядок рабочего дня, перенося работы на утреннее или вечернее время, а допускать к работе на жаре рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет, подчеркнули в пресс-службе.

Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим - вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, уточнили в ведомстве. Кроме того, рекомендуется предусмотреть выдачу сотрудникам подсоленной воды, кисломолочных напитков, соков и кислородно-белковых коктейлей, добавили в пресс-службе.

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