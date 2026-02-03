Новый курорт у моря открылся без виз и с прямым перелетом - дешевле ОАЭ, красивее Турции и пока без наплыва туристов

Салала – живописный город на юге Омана, настоящая туристическая драгоценность провинции Дофар, славящаяся уникальным сочетанием первозданной природы, белоснежных пляжей и самобытной культуры. В отличие от перенаселённых курортов, где небоскрёбы затмевают горизонт, в Салале туристов привлекают величественные пейзажи и неторопливый ритм жизни.

Оманский курорт Салала распахнул свои объятия российским туристам благодаря старту прямых рейсов из Москвы. Первый лайнер Oman Air, вылетевший из "Шереметьево", приземлился в Салале с аншлагом, что свидетельствует о стремительно растущем интересе к этому экзотическому направлению. Для российского рынка открытие Салалы имеет стратегическое значение. Если раньше этот уголок Омана был известен лишь искушённым путешественникам, то теперь добраться до него можно одним прямым рейсом из Москвы.

В период с октября по февраль климат здесь особенно мягок и благоприятен для пляжного отдыха. Температура воздуха колеблется в пределах 20–28 °C, создавая идеальные условия для тех, кто устал от зимних холодов, но не готов к изнуряющей жаре.

Величественные пляжи Салалы с белоснежным песком и лазурными водами Аравийского моря словно созданы для неспешных прогулок, безмятежного купания и захватывающих водных видов спорта. Пляжи Al Mughsail, Al Haffa и Al Baleed пользуются особой любовью туристов благодаря живописной береговой линии и умиротворяющей атмосфере.

Однако Салала – это не только море. Природа Дофара поражает своим разнообразием, предлагая путешественникам исследовать ущелья, водопады и утопающие в зелени долины. В сезон муссонов (Khareef) регион преображается в пышный оазис, что является настоящей редкостью для Аравийского полуострова. Любителям активного отдыха предлагаются увлекательные экскурсии в горы Джебель Самхан, захватывающие дух посещения каньонов и уединённых природных зон, а также сафари на внедорожниках по бескрайней пустыне и захватывающее наблюдение за дикой природой.

Погружение в историю и культуру Салалы

Салала – это не только рай для любителей природы, но и город с богатым историческим наследием. Знакомство с культурой региона подарят старинные археологические парки, колоритные традиционные рынки и увлекательные музеи, повествующие о ремёслах и жизни местных жителей. Салала также известна как родина султана Кабуса бен Саида, правившего Оманом до 2020 года. Кроме того, благодаря уникальному климату, город является важным сельскохозяйственным центром, где выращиваются экзотические фрукты и сочные кокосы.

В перспективе Oman Air планирует расширить географию полётов из России, рассматривая возможность открытия рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Параллельно с этим в Салале активно развивается гостиничная инфраструктура: к 2027 году планируется открытие более десяти новых отелей премиум-класса.

По оценкам туроператоров, стоимость отдыха в Салале несколько выше, чем на популярных курортах Египта, но значительно ниже, чем в роскошных ОАЭ. Это делает направление привлекательным для туристов, которые стремятся найти идеальный баланс между ценой, высоким уровнем сервиса и красотой окружающей природы.

