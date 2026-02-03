В Сыктывкаре снимают карантин в двух школах
- 01:00 4 февраля
- Инесса Богатая
С 4 февраля в столице Республики Коми возобновляется очный формат обучения в школах № 25 и № 26. Администрация города официально подтвердила отмену ограничительных мер, введённых ранее из‑за вспышки инфекционных заболеваний.
Напомним, что 28 января учебные занятия в этих образовательных учреждениях были временно приостановлены. На дистанционный режим также перешла школа № 26 — там ввели карантинные ограничения для предотвращения распространения инфекции.
Ключевое решение оформлено документально: 3 февраля 2026 года заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми А. Георгиева подписала постановление о снятии ограничений.
По данным городской администрации, к отмене карантина привели два важных фактора:
завершено медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с заболевшими (как детьми, так и взрослыми);
не зафиксировано новых случаев инфекционных заболеваний.
В мэрии также сообщили, что аналогичные меры были приняты и в школе № 26. Для минимизации рисков заражения во всех учебных заведениях Сыктывкара провели масштабные санитарные мероприятия:
- выполнены генеральные уборки;
- в ряде школ организована профессиональная дезинфекция с привлечением специализированных компаний.
Теперь учащиеся и педагоги могут вернуться к привычному формату занятий — при этом в образовательных учреждениях сохранятся усиленные меры профилактики для поддержания безопасной среды.
