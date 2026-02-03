В Сыктывкаре снимают карантин в двух школах

Напомним, что 28 января учебные занятия в этих образовательных учреждениях были временно приостановлены. На дистанционный режим также перешла школа № 26 — там ввели карантинные ограничения для предотвращения распространения инфекции.

С 4 февраля в столице Республики Коми возобновляется очный формат обучения в школах № 25 и № 26. Администрация города официально подтвердила отмену ограничительных мер, введённых ранее из‑за вспышки инфекционных заболеваний.

Ключевое решение оформлено документально: 3 февраля 2026 года заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми А. Георгиева подписала постановление о снятии ограничений.

По данным городской администрации, к отмене карантина привели два важных фактора:

завершено медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с заболевшими (как детьми, так и взрослыми);

не зафиксировано новых случаев инфекционных заболеваний.

В мэрии также сообщили, что аналогичные меры были приняты и в школе № 26. Для минимизации рисков заражения во всех учебных заведениях Сыктывкара провели масштабные санитарные мероприятия:

выполнены генеральные уборки;

в ряде школ организована профессиональная дезинфекция с привлечением специализированных компаний.

Теперь учащиеся и педагоги могут вернуться к привычному формату занятий — при этом в образовательных учреждениях сохранятся усиленные меры профилактики для поддержания безопасной среды.

