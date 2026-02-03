Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ученые назвали самый полезный завтрак: не каша, не яйца и на порядок полезнее овощей

Ученые назвали самый полезный завтрак: не каша, не яйца и на порядок полезнее овощейФото из архива "ПроГорода"

Завтрак – это не просто утренняя рутина, а своего рода фундамент, на котором строится весь предстоящий день. Относитесь к нему не как к повинности, а как к священному ритуалу, уделяя первому приёму пищи как минимум 20 минут. Позвольте себе насладиться каждым кусочком, прочувствовать вкус и избежать спешки, которая, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Такой осознанный подход не только поднимет настроение, но и благотворно скажется на пищеварении, уровне энергии и общем самочувствии.

Научные данные не оставляют сомнений: утро – самое благоприятное время для усвоения питательных веществ. После ночного отдыха организм подобен губке, жадно впитывающей витамины, минералы и другие полезные компоненты. Правильно сбалансированный завтрак становится тем самым "топливом", которое заряжает вас энергией и повышает продуктивность на протяжении всего дня.

Идеальный завтрак подобен гармоничному оркестру, где каждая "нота" – это необходимый нутриент. Белок играет роль фундамента, обеспечивая строительный материал для восстановления тканей и поддержания мышечной массы. Представьте себе: яйца, приготовленные в любой форме – будь то нежная яичница, воздушный омлет или классические варёные, – это ваш верный источник белка. Творог с сочными фруктами и ароматным мёдом – ещё один отличный вариант. Курица или индейка, добавленные в бутерброд или омлет, дадут вам заряд энергии на несколько часов. А твёрдые сорта сыра, богатые кальцием и белком, укрепят ваши кости и порадуют своими вкусовыми качествами.

Кальций, как страж, оберегает здоровье костей, зубов и нервной системы. Включите в свой утренний рацион натуральный йогурт без сахара, украшенный свежими ягодами или хрустящей гранолой. Молоко, выпитое отдельно или добавленное в кашу, также станет отличным источником кальция. А кунжут, которым можно посыпать практически любое блюдо, не только обогатит ваш рацион этим важным элементом, но и придаст ему приятный ореховый оттенок.

Сложные углеводы подобны медленно горящему костру, обеспечивающему стабильный приток энергии без резких скачков сахара в крови. Забудьте о сладостях и белом хлебе – отдайте предпочтение овсянке, богатой клетчаткой и полезными микроэлементами. Добавьте к ней фрукты, орехи и семена, чтобы превратить её в настоящий кулинарный шедевр. Гречка – ещё один питательный злак, который можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавлять в омлеты. Цельнозерновой хлеб станет отличной основой для бутербродов, обеспечивая длительное чувство сытости и заряд бодрости на несколько часов.

Полезные жиры – это не враги, а верные помощники, необходимые для работы мозга, сердца и поддержания здоровья кожи. Включите в свой завтрак жирную рыбу, такую как лосось или форель, богатые омега-3 кислотами. Авокадо, добавленный в тосты, салаты или омлеты, обеспечит вас мононенасыщенными жирами и витаминами. Орехи и семена – отличный способ обогатить кашу или йогурт, одновременно получив жиры, белок и ценные микроэлементы.

Даже в условиях цейтнота не стоит игнорировать завтрак. Если утро проходит в спешке, выбирайте готовые продукты, такие как мюсли или хлопья, но внимательно изучайте состав – они должны быть без добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и красителей. Отдавайте предпочтение цельнозерновым смесям с высоким содержанием клетчатки.

Некоторые диетологи рекомендуют так называемый "двойной завтрак": сначала полноценный приём пищи с белками, жирами и углеводами, а спустя пару часов лёгкий перекус, например, фрукт или горсть орехов. Такой подход помогает поддерживать стабильный уровень энергии до обеда и избежать чувства голода.

Правильный завтрак – это не просто пища, а ценная инвестиция в ваше здоровье, работоспособность и хорошее самочувствие. Это время, когда вы проявляете заботу о себе, прислушиваетесь к потребностям своего организма и даёте ему то, что действительно необходимо. Уделяйте внимание утреннему рациону, и вы почувствуете, как улучшится ваше настроение, повысится выносливость и укрепится иммунная система. Начните свой день правильно – и он задаст верный вектор на успех.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+