Отель со спутниковой связью и аэропорт круче, чем в США: прогулки по Советской времен СССР

В 1934 году на этом месте построили дом специалистов. Он простоял до конца 1980-х и затем его снесли. Дом специалистов стал одним из первых кирпичных жилых домов Сыктывкара послевоенного периода. Здесь жили заслуженные работники разных областей. В этом доме с 1934 года до своего ареста в 1937 году жил коми поэт и драматург Виктор Савин, на здании была мемориальная табличка.

В 1918 году, когда большевики пришли к власти, они стали избавляться от православных названий Усть-Сысольска. Так улицу Спасскую переименовали в улицу Советскую. Сейчас благодаря Советской Сыктывкар больше всего похож на другие старинные города России, потому что многие дома здесь построены в начале XX века и в этом районе ощущается дух истории города. Начнем прогулку с перекрестка улиц Орджоникидзе и Советская и будем двигаться в сторону аэропорта.

В первой части статьи мы виртуально прогулялись по улице Спасской времен Усть-Сысольска, а ныне Советской. Сегодня отправляемся гулять по одной из красивейших улиц Сыктывкара в советское прошлое ХХ века.

Фото из группы «Дорогие товарищи»

Дата снимка 1940-50-е годы, автор: Л. Н. Жеребцов / фото oldsyktyvkar.ru

В Сыктывкаре было несколько домов специалистов, на фото первый такой дом. Всего их было не менее четырех: два на Советской, два выше в соседнем квартале на Ленина - Горького. В этом доме одним из первых в городе появилась канализация и отопление, своя котельная у каждого дома, в кухнях стояли печки с плитами, а в ванных титаны.

Фото из группы «Дорогие товарищи»

В конце 1989 года по проекту архитекторов «Комигражданпроекта» Родионова и Ракина на этом месте построили пятиэтажный кирпичный жилой дом, облицованный белой плиткой, со своеобразным оформлением лоджий. На первом этаже расположился магазин с известным всему городу названием «Мода».

Фото из группы «Дорогие товарищи»



ул. Советская, 8 - гостиница «Север»

Напротив здания управления пожарной охраны раньше стояла гостиница «Север», построенная в 1938 году по проекту архитектора Минина.

Предположительно 1937 год. На переднем плане фото видно, что заканчивается строительство гостиницы «Север». Фото из группы «Дорогие товарищи»

Как вспоминают горожане, самые дешевые номера в городе были в гостинице «Север». Они были без душа, но можно было умываться. На первом этаже работали кафе и кулинария. В фойе гостиницы была парикмахерская, автомат по продаже газет. В 70-80-х. на углу гостиницы стоял бело-голубой киоск «Союзпечать», где продавали то, что достать было сложно.

1961 год - 40 лет Коми АССР. Лозунг на стене: «Привет народам Индонезии, Бирмы, Камбоджи, борющимся за мир и ... (наверное) упрочнение национальной независимости своих стран». Фото из группы «Дорогие товарищи».

Фото respublika11.ru

Фото respublika11.ru изменено с помощью приложения Colorize Images

В 1991 году здание стало совсем ветхим, и его снесли. На месте старой гостиницы новый арендатор участка начал возводить отель, который должен был полностью сохранить архитектурный облик прежнего здания.Планировался не просто гостиничный комплекс, а ультрасовременный отель с бизнес-центром, зимним садом, рестораном, казино, саунами, прачечной, парикмахерской, конференц-залом и даже спутниковой связью! В гостиничном бизнесе Коми намечалась настоящая революция. Но как часто это бывает, из-за обстоятельств строительство приостановили, а затем вовсе прекратили. Недостроенное здание перекупила Сыктывкарская таможня. За месяц проект супер-гостиницы переделали и долго достраивали. Сегодня там располагаются торговые точки и Сыктывкарская таможня Северо-Западного таможенного управления.

Современный вид. Фото Яндекс. Карты

ул. Советская, 11

Деревянный дом с двумя ризалитами построили в 1941 году. В 40-е годы там жила семья геолога – профессора А. Чернова, а также будущие известные в Коми доктора наук, геологи, историки, географы и физики.

Фото Яндекс. Карты.



ул. Советская, 13 - Национальная библиотека Республики Коми

Библиотека в городе появилась в 1837 году как Усть-Сысольская публичная земская библиотека, находилась она в нижнем этаже уездной земской управы (угол улиц Советской и Коммунистической). С 1920 года библиотека заняла купеческий дом Суханова на улице Кирова. В 1932 году библиотеку, получившую статус республиканской, перенесли на второй этаж бывшего дома купца Камбалова (ул. Советская, 20 - ныне Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака).

В 1949 году задняя деревянная часть здания, где находилось книгохранилище, обветшала и рухнула. Стали искать новое помещение для библиотеки, но ничего подходящего не было. Тогда Правительство Коми АССР решило возвести новое здание, соответсвующее главному книгохранилищу республики.

Из нескольких вариантов выбрали проект архитекторов Лысякова и Лопатто, по которому была возведена краевая библиотека в Ставрополе. В 1953 году первоначальный проект творчески переработали в Коми республиканской архитектурной конторе: к фасаду в Ставрополе добавили величественную колоннаду. Строительство начали на два года позже срока, в 1954 году, когда удалось включить Коми республиканскую библиотеку в государственный план. Здание строили с перерывами: в 1955 году строительство заморозили на полгода из-за нарушений в сметах. В 1958 году библиотеку торжественно открыли, провели городской митинг и присвоили ей имя В. И. Ленина.

1958 год, фото www.nbrkomi.ru

1960-70-e гг., Ленинская библиотека. Фото из группы «Дорогие товарищи»

Здание включено в список особо ценных объектов культурного достояния и наследия Республики Коми. Сейчас оно находится на реконструкции, которая должна завершиться к концу этого года.

ул. Советская, 14 - Гимназия им. А. С. Пушкина

Здание школы - образец архитектуры 1930-х годов. Его построили в 1937 году по проекту первой коми женщины-архитектора Тентюковой. Функция этого здания в исторической застройке Сыктывкара - закрепить градостроительный узел на пересечении улиц Советская и Бабушкина. Благодаря скошенному углу школа сохраняет историческую планировку граненой площади перекрестка, определенную первым планом города 1783 года.

Фото studopedia.org

Угол здания стал главным фасадом: он надстроен полуэтажом. Угол симметрично окаймлен ризалитами-пилонами, в средней части - две лоджии: перед парадным входом и во втором этаже, опирающимся на парные колонны. У остальной части здания довольно скромный облик.

Фото studopedia.org

Современный вид. Фото Яндекс Карты.

Во второй половине 50-х годов начали массово строить жилые дома по типовым проектам, как тогда писали «без излишеств». Одним из первых таких домов был дом на Советской, 19 с мансардой и студией, где работали известные в Коми художники, и кафе «Нептун». В стиле «сталинского» классицизма построены дома по проектам архитектора Зикеева: в 1950 году – жилой дом с книжным магазином «Букинист» и парикмахерской «Элегант» (Советская, 16), в 1951 году – жилой дом по Советской, 30.

Советская, 16. Фото из группы «Дорогие товарищи»

Современный вид. Фото Яндекс Карты.

ул. Советская, 18 - Госбанк

Это двухэтажное г-образное здание с круглым окном тоже имеет историческую ценность как образец архитектуры конструктивизма. Здание построено в 1930-1932 годах по проекту архитектора Степанова. Главный фасад не симметричен, сделан предельно лаконично. Архитектурный образ здания определяют вертикальные акценты, подчеркивающие несущие конструкции, плоскость стены ризалита с северной стороны и высокие окна первого и второго этажей. Стены гладко оштукатурены.

Фото из группы «Дорогие товарищи»

Коми областную контору банка разместили в новом двухэтажном каменном здании. До этого Усть-Сысольское отделение и Коми контора размещались в доме купца Суворова на улице Набережной. В новом здании было три квартиры для проживания управляющего, главного бухгалтера и старшего кассира. В Госбанке обслуживались государственные организации и предприятия, а граждане хранили деньги в сберкассах.

Фото из группы «Дорогие товарищи»

Фото Яндекс. Карты

ул. Советская, 22

Этот каменный дом построили в 1953 году. Первый этаж дома украшают большие арочные окна, второй и третий этаж – трехгранные эркеры. Третий этаж здания украшают балконы с лепными кронштейнами, над балконом сделана лепнина с датой строительства здания - 1953. В этом доме жили известные коми литераторы - поэт С. А. Попов и писатель В. В. Юхнин.

Фото oldsyktyvkar.ru

Фото oldsyktyvkar.ru изменено с помощью приложение Colorize Image

Внизу раньше вместо ресторана «Спасский» работало кафе «Дружба» и магазины коми сувениров. Был общий вход, и затем налево- кулинария, направо - кафе. Кафе называлось «Дружба» в честь Коми и болгарской дружбы. В этом же здании находилась булочная, где продавали вкуснейшие эклеры, пирожки, кофе с молоком и сок в конусах.

Фото из группы «Дорогие товарищи»

Ул. Коммунистическая, 4

Дом напротив с закругленным углом на прекрестке улиц Советская и Коммунистическая появился на месте деревянных домов. Нижние два этажа дома, окрашенные под кирпич, символизируют связь с дореволюционным городом. В средней части здания использованы элементы архитектуры сталинских времен и колер окраски от желтого до бледно-бежевого. А железобетонный барабан с круговой панорамой окон верхней части символизирует настоящее время.

Фото Яндекс. Карты.

Ул. Советская, 24

На другой стороне на углу Советской и Коммунистической тоже находится интересное здание. Его построили в 1930 году по проекту инженера Полещикова. У дома была своеобразная форма с двумя выступами, покрытыми шатрами в форме пирамид.

Дата снимка: 1960-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

Там располагались контора «Хлебопродукта», в 1930-50-е годы Обком, затем Горисполком, Министерство торговли, а теперь стоит новое здание, очень похожее на прежнее.

Фото oldsyktyvkar.ru

Фото Яндекс. Карты

Рядом с ремесленной школой Усть-Сысольска в 1951 году построили жилой дом с колоннами на выступе по проекту Зикеева. Дом примыкает вплотную к Республиканскому дому творчества. В подвале дома была своя котельная, дом отапливался и была ванная комната, хотя в то время ванны были не у всех!

Фото из группы «Дорогие товарищи»

Фото из группы «Дорогие товарищи» изменено приложением Colorize Image

Дом строили как ведомственное жильё для сотрудников МВД. Изначально в цокольном этаже было служебное жильё. Затем в разное время там работали паспортный стол, фотоателье и магазин галантереи «Радуга», где продавали украшения, безделушки, фарфоровые игрушки.

Окна рядом с картой Коми - это ванные. Фото из группы «Дорогие товарищи».

Дата снимка: 1960-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

Фото из группы «Дорогие товарищи».

ул. Советская, 49 - Женская гимназия

Каменная двухэтажная школа - одно из старейших зданий советской эпохи на этой улице - год строительства 1928. Кроме женской школы там располагался институт усовершенствования учителей, школа рабочей молодежи, а сейчас Женская гимназия.

1980-е. Фото Марии Москвиной из группы «Дорогие товарищи»

Ниже здания «Салона красоты» раньше стоял деревянный дом, в котором в годы войны размещалось консульство Польши, потому что тогда в городе было много польских беженцев или ссыльных. Затем в этом здании располагалось бюро технической инвентаризации. Ближе к 2000-м дом снесли, и сейчас на этом месте стоит кирпичный жилой дом с магазином на нижнем этаже.

ул. Советская, 53 - центр досуга и кино Октябрь»

В 1954 году по типовому проекту архитектора «Гипрокино» З. Брода построили кинотеатр «Октябрь», украшенный колоннами и пилястрами ионического ордера на парадном фасаде и колоннами коринфского ордера в фойе.

Фото www.culture.ru

«Октябрь» большую часть своей истории был вторым в Сыктывкаре кинотеатром и первым зданием, построенным в стиле сталинского классицизма. В 1976 году кинотеатр «Октябрь» стал первым детским специализированным кинотеатром Республики Коми, а в 1994 году его преобразовали в Центр национальных культур.

Фото www.culture.ru

ул. Советская, 55 - Хоровая школа мальчиков

Сыктывкарскую хоровую капеллу мальчиков открыли в 1979 году при Дворце пионеров. Через два года она стала самостоятельным учебным заведением и получила собственное здание. В 1988 году городская хоровая школа мальчиков переехала в специально построенное для нее помещение, где находится сейчас. Фасад постройки очень необычный, ее автор – архитектор Резников.

В капелле приобщают детей к народной, классической, современной музыке, готовят к поступлению в средние музыкальные учреждения. С творчеством учеников капеллы знакомы и за рубежом: хор выступал в Югославии (1988), Германии и Дании (1991), Словакии (1993). Хоровая школа является Лауреатом Всероссийского конкурса в Калуге (1997) и Международного детского фестиваля финно-угорских народов в Венгрии (2000).

ул. Советская, 59 - Русская гимназия

Здание построено в 1960 году на месте старой деревянной школы. Русская гимназия - одна из самых старых школ города. Статус гимназии заведение получило только в 1998 году, а до этого работало как средняя школа №2.

Перед гимназией стоит памятник героине гражданской войны Домне Каликовой. Домна Каликова родилась в 1896 в Выльгорте, в детстве батрачила на кулаков, в юности работала на заводах Архангельска, Вологды, Петрограда. В 1918 году она вернулась в Выльгорт, и её избрали членом Выльгортского комитета бедноты. В ноябре 1919 году она вступила в партизанский отряд, пробиралась в тыл врага, приносила командованию ценные сведения о размещении и численности белогвардейских отрядов. Позже ее схватили белогвардейцы, пытали а затем расстреляли вблизи Помоздино.

Памятник выполнен в технике сварной нержавеющей стали скульптором Владимиром Рохниным. Это очень сложная работа и такие памятники редко встречаются в городах России. Одно лишь лицо Домны Каликовой содержит около 800 мелких фрагментов. Работа над скульптурой длилась четыре года.

Конец Советской застроен непримечательными домами разных лет постройки: зданием общества слепых, городского отдела милиции и другими.

Аэропорт

В конце улицы располагается здание Аэровокзала, построенное в 1964 году. Его украшает башня и остекленный фасад.

Однако первый аэропорт появился в 1934 году, и находился чуть дальше на полях колхоза имени Кирова в Кируле. Асфальта не было, просто утрамбовали грунт для полосы: такие условия подходили для техники того времени.

1959 год. Первое деревянное здание аэровокзала союзных авиалиний на ул. Заводской, сейчас ул. Савина (м. Кируль). Фото из группы «Дорогие товарищи»

Серьезной датой стал 1948 год, когда начались регулярные полеты на самолете Ли-2, который мог перевозить 20 человек. В то время в Сыктывкаре аэровокзал размещался в деревянном здании. Сюда же приходил первый городской рейсовый автобус. В 1957 году в Коми появляется Ил-14 - более комфортабельный самолет вместимостью 35 пассажиров. В нем появились первые стюардессы. В 1959 году сюда летал самолет Ан-10, который перевозил 110 пассажиров. Полет до Москвы на нем занимал 2 часа 20 минут. Во время полета пассажиров кормили.

1960-е Подвоз пассажиров на автопоезде к самолёту АН -10. Фото из группы «Дорогие товарищи».

Фото ru.foursquare.com

В начале 1960-х годов решили провести реконструкцию аэропорта. В 1964 построили здание аэровокзала и комплекс сооружений вокруг него, появились полосы и площадки для вертолетов. А в 1973 году начались полеты на турбореактивных самолетах Ту-134, а затем Як-40.

1960-е гг. Когда-то люди дожидались своего рейса прямо на взлетно-посадочной полосе. Фото из группы «Дорогие товарищи».

Дата снимка: 1970-е годы. Фото oldsyktyvkar.ru

Зона встречи пассажиров была не в здании, а на улице, а до самолета пассажиры могли идти пешком — тогда это не запрещалось. Оба терминала Сыктывкарского аэропорта построены по типовому проекту, например, такие же стоят в Архангельске. В 70-е годы аэропорт стал международным, потому что в Сыктывкаре работали болгарские лесозаготовители. Появились рейсы в Софию, Бургас, Варну. На аэровокзальной площади к 50-летию Коми авиации установлена скульптура «Рассвет над Чукоткой», которая изображает оленевода, мечтающего летать.

1980-е гг., новый терминал Сыктывкарского аэропорта. Фото oldsyktyvkar.ru

В 1982 году в Москве приняли решение о строительстве нового аэропорта в Соколовке в 20 км от Сыктывкара. По проекту это должен был быть суперсовременный аэропорт. Говорили, что он был бы даже круче, чем Олбани в штате Нью-Йорк. По плану строительство было рассчитано на 10 лет. Когда закончились деньги, объект был готов уже на 80%. В итоге проект заморозили.

В 2018 аэропорту Сыктывкара в ходе голосования выбрали имя Петра Истомина - первого летчика Коми и заслуженного большевика.