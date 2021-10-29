Первый банк и призрак купца: тайны домов с вековой историей, построенных в Усть-Сысольске

До 1918 года улица носила название Спасская и была главной в Усть-Сысольске. По генеральному плану 1783 года на ней отводились места и «для присутственных мест и каменных строений с лавками». Также на ней располагались учебные заведения, здесь селились купцы и именитые горожане. Тогда на Спасской вереницы деревянных домов изредка прерывались каменными постройками, были деревянные тротуары, выложенные вдоль немощеной улицы, столбы с керосиновыми фонарями и много зелени.

В предыдущих статьях мы гуляли по улице Трехсвятительской , а ныне Коммунистической . Большинство читателей проголосовали за то, чтобы продолжить. Сказано - сделано. Несмотря на капризную погоду, сегодня отправляемся на виртуальную прогулку по дореволюционной улице Спасской, а ныне Советской.

Первые фонари

На усть-сысольских улицах даже днем было немноголюдно, а вечером только стук колотушек и лай собак раздавался в тишине ночного города. Госучреждения подсвечивали только в праздники, а в остальное время город освещали лишь луна и солнце.

В 70-е годы XIX века в Усть-Сысольске начали освещать городские улицы: на каждые сто метров был один фонарь. Сначала фонари установили только на Спасской, позже они появились еще и на Набережной, Покровской, Трехсвятительской и Троицкой улицах. Это были горелки в стеклянных колпаках, заправленные керосином, укрепленные на столбиках. Высота столбов была до двух метров, чтобы можно было достать до горелки с земли либо с небольшой лестницы. Зажигали фонари ежедневно вручную. Толку от этих светильников было немного: горели они плохо и тускло. Фонари освещали город с семи вечера до четырех утра. И всего около двух месяцев в году: с 15 августа и до того, как выпадал снег, примерно 15 октября.

Спасская улица и фонари. Дата снимка: начало XX века. Фото oldsyktyvkar.ru



Современнный вид. Фото oldsyktyvkar.ru

Хоть на Спасской всегда было немноголюдно, но именно здесь кипела общественная жизнь Усть-Сысольска. На Спасской проходили военные парады и народные гулянья, открывались присутственные, культурные, образовательные заведения и торговые дома.

Спасская. Дата снимка: начало XX века. Фото oldsyktyvkar.ru

Спасская. Дата снимка: начало XX века. Фото oldsyktyvkar.ru Изменено приложением Colorize Images

Современный вид. Фото Яндекс панорамы.

Большинство домов на Спасской не сохранилось до наших дней, но часть зданий дореволюционной постройки до сих пор украшают одну из самых красивых улиц Сыктывкара.

Свой «Зингер»

В Усть-Сысольске большей частью населения были крестьяне, но были и те, кто считал себя истинным горожанином и старался следовать парижской и петербургской моде. Дамы шили себе платья по выкройкам из журналов мод. Поэтому в домах многих горожан были швейные машинки марки «Зингер». Чтобы ее приобрести, необязательно было ехать в Москву, Вятку или Петербург. В Усть-Сысольске работал фирменный магазин компании «Зингер», и находился на Спасской улице.

Фото Федора Овчинникова.

Магазин был очень популярен. Кроме машинок в нем можно было купить ножницы, фурнитуру, ткани – всё, что может пригодиться тем, кто шьет одежду в домашних условиях. Но в начале XX века в городе у «Зингера» появились конкуренты – магазины готовой одежды.



Доходные дома

Купеческие дома располагались на Спасской довольно компактно. На первом этаже находились магазины, на втором либо жили сами купцы с семьями, либо сдавали комнаты за 100-150 рублей в год - по тем временам это был очень приличный доход. Эта услуга была довольно популярна, поскольку гостиниц в Усть-Сысольске не было. Вместо них приезжие служивые люди – казначеи или учителя размещались на вторых этажах доходных домов.

Например, на перекрестке Спасской и Трехсвятительской, на месте нынешнего торгового центра «Звездный», стоял дом купцов Инкиных. Алексей Инкин помимо торговли зарабатывал тем, что сдавал в аренду за триста рублей в год весь второй этаж своего дома.

Перекресток улиц Трехсвятительская и Спасская. Дата снимка: 1909 год. Фото oldsyktyvkar.ru

Пожарная каланча - ул. Советская, 9

В деревянном Усть-Сысольске пожарная служба была крайне необходима. Пожарный обоз появился в городе во второй половине 19 века. Каланча была сначала деревянная, с нее было видно всего полгорода.

Спасская улица с пожарной каланчи. Дата снимка: начало XX века. Фото oldsyktyvkar.ru

Спасская улица с пожарной каланчи. Дата снимка: начало XX века. Изменено приложением Colorize Images

В 1899 году купец Комлин выдвинул идею построить кирпичное здание с помещениями для служителей, конюшен и смотровой каланчой с пожарным колоколом. Проект составил вологодский архитектор и в 1900 году приглашенные каменщики из Сольвычегодска приступили к реализации. Работы проводили только летом, потому что подрядчик ставил качество и авторитет выше денег, поэтому его бригады работали только в сухое и теплое время года. Первый этаж возвели за один сезон, потом у города закончились деньги, пришлось одалживать у государства с условием выделения второго этажа под казначейство. В 1907 году здание полностью достроили.

Улица Спасская. Дата снимка: 1907 год. Фото oldsyktyvkar.ru

Основа композиции двухэтажного сооружения - средняя часть, выделенная из плоскости боковых крыльев прямоугольным выступом, перерастающим в стройный восьмерик каланчи с псевдоповалом. Завершал каменную каланчу деревянный ярус звона (смотровой вышки) с пологой восьмигранной крышей. Высота каланчи составила 22 метра и позволила видеть весь город. Главный фасад здания выходил на Спасскую улицу. На первом этаже располагались пять широких арочных ворот-конюшен, на втором - восемь прямоугольных оконных проема, вокруг которых сосредоточен декор здания: ниши с городчатыми перекрытиями, «сухарики» - прямоугольные выступы в виде орнамента.

Фото tribuna.nad.ru

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19 марта 1912 года случился пожар, но не на окраине, а в самой пожарной каланче! В 8 вечера на первом этаже загорелся большой парус. По одной версии, на втором этаже в это время были служители казначейства, которые арендовали помещение. Они спустились и потушили огонь. Допросить по делу никого не смогли: половины пожарной команды вообще не было на месте, а другая половина была пьяной. Позже выяснили, что на парус уронили керосиновую лампу. По другой версии, загорелось казначейство, причем пожарные этого не заметили. Они смотрели вдаль, и пока до них не дошел дым, не спохватились. Город в то время считался автономной единицей и после пожара пришлось за свой счет делать ремонт. Курьезный случай обсуждали на полосах вологодских газет два месяца. После этого случая пожарную часть решили укомплектовать людьми, которые хотя бы немного знают, как тушить пожар, и только к 1930-у году на помощь усть-сысольским пожарным пришла первая пожарная машина.

Фото vk.com

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В 1975 года здание реконструировали, но сохранили архитектурные достоинства здания. Первый этаж, где были конюшни, а затем гараж для машин переоборудовали под служебные помещения, бывшие ворота перестроили под арочные окна. Вместо восьмискатной крыши с небольшим углом уклона кровли сделали высокий шатер с полицами, венчающийся флюгером в виде металлического петуха, сидящего на гербе Усть-Сысольска.

Фото вдпо.рф

В 1976 году установили флюгер на самой вершине шатра. Раньше на улицах городов часто можно было слышать звон курантов. Но постепенно они стали исчезать: такие часы требовали тщательного ухода и содержание специальных служб. Службы сокращались, часы останавливались. В 1986 году после реставрации здания часы отремонтировали, куранты заиграли, но всего на полгода. Снова сделали ремонт, и часы стали исполнять песню о Сыктывкаре коми композитора Якова Перепелицы. Здание является не только памятником архитектуры, но и неофициальным символом города.



Дом купца Камбалова (Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака) - ул. Советская, 20

Соседний дом, где сейчас находится Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака принадлежал купцу Павлу Камбалову. С ранней молодости он нанимался приказчиком в магазин усть-сысольского купца Сычева, ездил за товаром в Вятку, стоял за прилавком. А еще выделывал кожи, набивал узоры на холсте.

Купец Камбалов с семьей . Фото ndbmarshak.ru

Скопив к 50 годам приличное состояние, в 1912 году на центральной улице города построил двухэтажный каменный дом с магазинами на нижнем этаже. В нем купец продавал колониальные товары: чай, кофе, специи, сахар. А также товары, которые жители города никогда не видели, например, кефир. Часть торговых помещений была в аренде у торгового дома «Наследники Сумкина», где продавали канцелярские товары. На втором этаже, в одной половине дома купец поселился с семьей, другую половину сдавал поверенному Сумкиных. Позже купец основал торговый дом «Камбалов и Ко».

Дом купца Камбалова. Фото ndbmarshak.ru

Фото изменено приложением Colorize Images

С приходом к власти большевиков, дом Камбалова национализировали, и семья купца вынуждена была снимать углы в разных концах города. В 1937 году бывшего купца репрессировали, в 1938 году в 77 лет он скончался в Кылтовском совхозе Усть-Вымлага. В 1958 году его реабилитировали «по причине отсутствия состава преступления».

Фото wikimapia.org

В советское время дом занимали республиканская библиотека, нижний этаж - торговые заведения. В 1965 году Сыктывкарская городская детская библиотека получила помещение на втором этаже, где раньше находилась Коми республиканская библиотека для взрослых. В 1965 году библиотеке присвоили имя известного детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. А в 1981 году библиотеке отдали и первый этаж.

Дом купца Комлина (бывшее здание детской поликлиники №1) - ул. Советская, 21

До революции этот дом был одноэтажным и принадлежал купцу Комлину. Иван Комлин был выходцем из самой влиятельной купеческой семьи Усть-Сысольска конца XIX — начала XX веков, одним из крупнейших предпринимателей, миллионером, купцом второй гильдии. Когда он был городской головой, он настоял на строительстве пожарной каланчи и искал для этого деньги.

Дом купца комлина. Фото tribuna.nad.ru

Фото изменено приложением Colorize Images

Братья Комлины начинали с торговли продуктами, затем открыли в Усть-Сысольске свои бакалейные лавки, амбары по оптовой продаже хлеба, морской рыбы и других продуктов, пороховой склад. Помимо торговли братья Комлины в конце 19 века определяли всю общественную жизнь Усть-Сысольска. В частности, Василий был основателем первого городского банка, именно в этом доме он и располагался. Руководили банком сами купцы, а не наемные финансисты. Из их вкладов складывался капитал банка, из которого затем выдавали займы для развития бизнеса.

Фото oldsyktyvkar.ru

В начале 20 века дом отобрали большевики и отдали под поликлинику. У здания надстроили второй этаж, поэтому оно сейчас не похоже на купеческий дом. Здание является памятником архитектуры регионального значения.

Дом купца Оплеснина (Советская, 25)

Это самое старое здание на Советской с рельефными кирпичными узорами на фасаде. Дом хорошо сохранился и снаружи, и внутри с анфиладами. В списке владельцев недвижимым имуществом за 1891 год на плановых местах № 5 и 6 значатся «наследники крестьянина Петра Харитонова Оплеснина деревянный двухэтажный дом и флигель, позади же домов складочные амбары и хозяйственные службы».

С 1898 года наследником указывается купец Василий Оплеснин, сын торгующего крестьянина Выльгортской волости. После смерти отца он продолжил его торговое дело. Cкупил пахотные, сенокосные и лесные земли и стал крупным уездным землевладельцем. А позже вошел в уездное земское собрание. В 1886 году Оплеснин открывает в доме торговую лавку, а через 5 лет свое предприятие по лесозаготовкам. Прибыль от лесопромышленного предприятия позволяет ему в 1892 году построить новый каменный двухэтажный дом с магазином на первом этаже. Там торговали мануфактурными товарами, табаком, железными и медными изделиями. Годовой оборот магазина доходил до 25 тыс. рублей. Размах операций позволяет ему перейти в купцы второй гильдии Помимо торговли в лавке Оплеснин поставлял хлеб для населения уезда, занимался лесозаготовками, общественной деятельностью. работал мировым судьей и председателем уездной земской управы.

Фото susanintop.com

В 1917 году купца Оплеснина лишили всего заработанного и накопленного почти полувековыми усилиями имущества. Каменный двухэтажный дом купца национализировали: верхний (жилой) этаж переоборудовали в столовую-чайную для рабочих, в нижнем этаже остался магазин.

Последнее упоминание об Оплеснине - регистрационная справка нетрудящегося элемента 1919 года: «от роду 75 лет, семейства не имеет, особых определенных занятий в настоящее время не имеет, живет в Усть-Сысольске на чужой квартире».

Фото wikimapia.org

Этот дом в народе называют дом с привидениями, потому что там постоянно слышались непонятные шорохи. Есть легенда о том, что

когда большевики пришли к власти, они раскулачили купца и отобрали дом, а самого подвергли гонениям, не брали на работу и унижали. Однажды Оплеснин вернулся в свой уже бывший дом и покончил с собой. Однако во время реконструкции строители нашли технические недочеты, из-за которых мог слышаться шум. После того как их устранили, дом вроде как «затих».

Сейчас здание является памятником истории и культуры. Охраняется государством.



Ремесленные мастерские, Советская, 28

В 1906 году на участке земской управы при помощи купцов, которые жертвовали деньги, открылись новые ремесленные мастерские с учебными классами. В мастерских работало два отделения: слесарное и столярное, а также отдельный кузнечный корпус. Методик обучения трудовому воспитанию тогда еще не существовало, поэтому обучали мастера-наставники по простому принципу: смотри и делай, как я. Заодно учащиеся выполняли заказы земства и жителей. Так они обеспечивали школу средствами для существования.

В 1910 году на базе ремесленных мастерских открывается ремесленная школа. Кроме ремесел, в ней преподавали общеобразовательные дисциплины и графику. В 1914 году в школе обучались 31 человек, 18 на слесарно-кузнечном отделении и 13 на столярном.

Ремесленная школа начала XX века. Фото respublika11.ru

Позже школе выделили 5 000 рублей на приобретение нефтяного шведского двигателя системы «Болиндер» мощностью 12 лошадиных сил. Летом 1915 года двигатель и приводы установили и оборудовали токарные станки. С помощью этих станков учащиеся изготовили 120 снарядов и 680 крышек к ним для русской армии.

В 1916 году ученики под руководством заведующего школы сконструировали динамо-машину. Так появилась первая в городе электростанция, которая обеспечивала энергией само здание и несколько близлежащих домов, в том числе и земство. Рядом с земской управой до революции на улице Усть-Сысольска горела единственная электрическая лампочка. Остальной город освещался низенькими фонарями. Руководил ремесленной школой до 1937 года Александр Сенцов. Он обучал детей работе с электричеством, а заодно и электрифицировал ближайшие здания. Затем его посадили за антисоветскую деятельность.

Современный вид

В 1921 году ремесленную школу преобразовали в профессионально-техническую школу с 7-летним общим образованием.

В конце 1930-х там находился республиканский архив, с 1985 года размещался Дом работников искусств и творческих союзов.



Дом мещанина Шарапова (Православная школа) - ул. Советская, 45

Мещанин Шарапов рос в многодетной семье. В юном возрасте в поисках заработков «сшел в Сибирь», где научился портняжному ремеслу. По окончании службы в армии остался в Усть-Сысольске, женился на мещанской дочери и вошел в мещанское сословие. На небольшие сбережения открыл мастерскую по пошиву одежды и головных уборов. Позже на участке, принадлежащем жене, на собственные средства, начал строить новый двухэтажный дом. К 1912 году дом возвели под кровлю, отделочные работы продолжались до 1917 года.

Фото из архива

До революции в доме размещалась Красная армия, школы I-й и II-й ступени. В 1922 году из-за принадлежности Шарапова к купеческому сословию дом муниципализировали. А в 1927 году здание окончательно расселили. Спустя некоторое время в доме разместили сначала школу, а затем ясли-сад №1. А в 1997 году там обосновалась Православная школа.

Дом Шарапова представляет ценность как характерный тип крупного жилого дома в исторической застройке города конца ХIХ - нач. ХХ вв. Стиль дома вологодский. Традиционная деталь того времени - балкон над парадным входом в здание. Рядом палисадник. Дом как бы формирует граненую площадь на перекрестке улиц, сохраняя историческую планировочную структуру, соответствующую первому регулярному плану Усть-Сысольска 1783 года.

Фото из архива

У дома сложная судьба: его признали аварийным и детские учреждения оттуда убрали, а дом бросили умирать. Дом заброшен, и там часто ночевали бомжи. За последние три года здание дважды горело.

Фото из архива

Сейчас Республиканский Комитет имущественных и земельных отношений рассматривает несколько вариантов по сохранению и реставрации дома Шарапова. Комитет подал в правительство Коми заявки на частичное выделение средств, чтобы начать работы, либо на включение объектов в программу по социальному партнерству. Третий вариант - найти инвесторов, арендаторов, которые восстановят здание. Как именно будет развиваться судьба объекта культурного наследия, неизвестно.

В 1918 году Спасскую переименовали в Советскую. Продолжим прогулку во второй части статьи.