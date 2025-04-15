Для цветения герани — обязательно: всего 1 щепотка в воду — и бутоны лезут как угорелые

В комнатном цветоводстве пеларгония, часто именуемая в быту геранью, занимает одно из лидирующих мест по популярности. Это растение превосходно подходит для украшения балконов, лоджий и патио.

Герань славится своей неприхотливостью, но для обильного и продолжительного цветения ей необходима подкормка.