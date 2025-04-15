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Для цветения герани — обязательно: всего 1 щепотка в воду — и бутоны лезут как угорелые

Для цветения герани — обязательно: всего 1 щепотка в воду — и бутоны лезут как угорелыеfreepik.com

В комнатном цветоводстве пеларгония, часто именуемая в быту геранью, занимает одно из лидирующих мест по популярности. Это растение превосходно подходит для украшения балконов, лоджий и патио.

Герань славится своей неприхотливостью, но для обильного и продолжительного цветения ей необходима подкормка.

Ключевую роль в формировании соцветий играет калий, поэтому монофосфат калия – оптимальный выбор для удобрения герани, как утверждает опытный цветовод, ведущий канал "Сад Фрейи" (18+). Важно выбирать средство с содержанием калия не менее 30%. Для приготовления питательного раствора необходимо растворить 1 чайную ложку монофосфата калия в 5 литрах воды и использовать его для подкормки, когда на растении появятся первые бутоны.

Рекомендуется тщательно полить герань приготовленным раствором под корень, так как корневая система пеларгонии хорошо развита и охватывает весь земляной ком в горшке. Питательные вещества должны достичь каждого корешка, передает krasnoyarskmedia.ru.

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