Для цветения герани — обязательно: всего 1 щепотка в воду — и бутоны лезут как угорелые
- 08:15 15 апреля
- Инга Межевикина
В комнатном цветоводстве пеларгония, часто именуемая в быту геранью, занимает одно из лидирующих мест по популярности. Это растение превосходно подходит для украшения балконов, лоджий и патио.
Герань славится своей неприхотливостью, но для обильного и продолжительного цветения ей необходима подкормка.
Ключевую роль в формировании соцветий играет калий, поэтому монофосфат калия – оптимальный выбор для удобрения герани, как утверждает опытный цветовод, ведущий канал "Сад Фрейи" (18+). Важно выбирать средство с содержанием калия не менее 30%. Для приготовления питательного раствора необходимо растворить 1 чайную ложку монофосфата калия в 5 литрах воды и использовать его для подкормки, когда на растении появятся первые бутоны.
Рекомендуется тщательно полить герань приготовленным раствором под корень, так как корневая система пеларгонии хорошо развита и охватывает весь земляной ком в горшке. Питательные вещества должны достичь каждого корешка, передает krasnoyarskmedia.ru.