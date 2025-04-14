Аферисты опустошили счет воркутинской пенсионерки под видом “защиты” от мошенников

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В Воркуте пожилая женщина поверила аферистам и потеряла крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми. Как установили сотрудники полиции, потерпевшей позвонил неизвестный, назвался работником портала Госуслуг и заявил о необходимости пересчета пенсии. Для записи на прием звонивший предложил воспользоваться телефонной связью и продиктовать номер очереди, полученный в SMS-сообщении, что женщина и сделала.

Впоследствии последовал еще один звонок. Неизвестный уведомил пенсионерку, что от ее имени оформлена доверенность на управление счетами и предпринимается попытка перевода средств в недружественное государство. Звонивший убедил потерпевшую в необходимости срочного перевода личных сбережений и оформления кредита на "защищенный счет" для предотвращения мошеннических действий.

Следуя указаниям, полученным по телефону, пенсионерка оформила кредит и перевела полученные средства, а также собственные накопления на счет, указанный злоумышленником. Общий ущерб составил 622 тысячи рублей, включая 122 тысячи рублей личных сбережений.