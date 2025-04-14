Ростислав Гольдштейн ответит на вопросы жителей Коми в прямом эфире

Онлайн-трансляция запланирована на 21 апреля, в 19:00 временно исполняющий обязанности главы региона начнет общение с гражданами.

Посмотреть эфир можно будет в социальных сетях.

Временно исполняющий обязанности руководителя Коми Ростислав Гольдштейн объявил о проведении уже второй прямой линии с населением.

"Я вижу, что люди очень хотят общаться с властью напрямую. Первый эфир показал это – мы получили более 2500 вопросов. Во время прямого эфира я расскажу о том, что уже было сделано по поступившим обращениям, а также о текущих задачах. Мы будем говорить обо всем открыто. Уверен, что такая обратная связь помогает нам совместно улучшать Республику Коми", - написал руководитель республики в своем Telegram-канале.